Ali Koç online görüşme yaptı mı? Löw gerçeği

Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ile ile görüştüğü yönündeki iddialar sarı-lacivertli camiada heyecan meydana getirdi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç’a yakın bir yönetici çıkan haberlere yönelik "Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem" dedi.

Ali Koç, Joachim Löw ile görüştü mü?

SORU: Önceki akşam olmadı. O zaman daha önce mi böyle bir görüşme oldu?

YANIT: Onu bilmiyorum. Buna ‘Evet ya da hayır’ diyemem çünkü bilmiyorum.

SORU: Ama önceki gün akşam?

YANIT: Bu Haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Sunduğu ilk teklife olumsuz yanıt alan yönetim, Alman teknik adam ile anlaşma zemini arıyor.

Fenerbahçe, Löw'ü ikna edemez ise Slaven Bilic ve İsmail Kartal'a yönelecek.

Yeni patronun pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçına yetişmemesi halinde takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

42 yaşındaki teknik adam, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Afjet Afyonspor maçlarında da kulübede yer almıştı.