Ali Koç küplere binecek! Galatasaray'dan ilk Mourinho açıklaması

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşamaya vardı.

Sarı lacivertli ekibi 3 puan önünde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Mourinho ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Özbek, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u küplere bindirecek şu cevabı verdi:

"Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır.

Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır"

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