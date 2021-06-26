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Spor Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçim sonucu
Spor

Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçim sonucu

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda seçim sonucu takip ediliyor. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler tam kadro katılırken, seçimli genel kurula mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle Ali Koç'un kaç oy aldığı merak kazandı. Peki, Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçim sonucu haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-26 17:22:00 -
Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçim sonucu

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi. Fenerbahçe başkan seçimi sonucu, oy oranları merak ediliyor. Tek aday olan Ali Koç kaç oy aldı?

Ali Koç kaç oy aldı?

2018 yılında yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan olan Ali Koç, bugün 3 yıl için daha başkan seçilecek. Sarı-lacivertli ekibin seçimli genel kurulunda tek aday olan Koç, bir dönem daha göreve devam edecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta gerçekleşti. Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahipti.

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullandı.

 

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