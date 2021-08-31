Ali Koç iki ayrılığı birden açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında açıklamalar yapıyor.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Pusuda yatan iki ayrı ekip var"

"Pusuda yatan iki ayrı ekip var, bunlardan biri Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan"

"Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım"

"Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım"

"Transferlerin kampa yetişmesi hakkında geçmişte söylemiştim, bu sezon son haftaya kalacağını söylemiştim. Bu konuda elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Kadro boşaldıkça limitlerimiz rahatlıyor."

"UEFA, bizim yönetimimizin dışında olan bir durum. 2015-16'da -30 milyon hakkımız varmış, 16-17'de -20 milyon olması gerekirken 16.7 milyon eksik var. En kötüsü 2017-18, 10 milyon eksimiz olması gereken varken 57.5 milyon avro eksiğimiz varmış."

"Sezon sonu FFP anlaşmamız bitiyor"

"Yönetime gelince bizi UEFA'ya çağırdılar 'Bu ne rezalet?' diye. Men edilmedik, bizim anlattığımız vizyon ve yapmak istediklerimiz UEFA'nın kulağına doğru geldi. Biz, Trabzonspor ve TFF, Cenevre'ye gittik, orada sunum yaptık. Sezon sonu FFP anlaşmamız bitiyor. İnşallah bizi inceledikleri zaman başka bir anlaşmayla karşı karşıya kalmayız ve daha rahat hareket edebiliriz"

"Samatta kesin olarak gidiyor"

"Samatta kesin olarak gidiyor. Belki bitmiştir görüşmeleri. Diego Rossi'nin sağlık kontrolleri yeni bitti ve imzalar atıldı. Transfer bedeli yok. Caulker ile yollarımızı ayıracağız. Çin'den gelen teklifi reddetti. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Biz kendisine yardımcı olmak istiyoruz"

'Perotti, Avrupa'da birkaç kulüple konuşuyor'

"Yollarımızı ayıracağımız ve bize zorluk çıkartan oyuncular var. Bize zorluk çıkartana, biz de zorluk çıkartırız. Perotti, Avrupa'da birkaç kulüple konuşuyor. Her türlü fesih edilecek"

Transfer müjdesi: Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik

"Min-Jae kafa kafaya geldi, onu UEFA listesine yazdırabildik. Rossi yazdırılabilecek herhangi bir transfer bedeli yok. Geriye bir forvet kaldı. Hocamızın istediği sol tarafa 90 dakika ileri geri koşacak bir oyuncu... Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişecek mi göreceğiz."

"Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi"

"Dorukhan, Beşiktaş'la anlaşamıyordu, Ocak ayında boşa çıkacaktı. İlgilenebileceğimizi söyledim. Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi. Biz de bir daha oyuncuyu düşünmedik"

"Kolasinac için bizimle temasa geçtiler"

"Kolasinac için bizimle temasa geçtiler, taleplerini söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon imza parası, 3 milyondan 3 yıllık kontrat... Biz de ilgilenmedik."