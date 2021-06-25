Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. Fenerbahçe kongresi heyecanı yaşanırken, Fenerbahçe başkan adayları arasında en favori isim olarak gösterilen mevcut başkan Ali Koç’un yeni yönetim listesi de merak ediliyor.

Ali Koç Fenerbahçe yönetim kurulu listesi

Ali Koç yeni yönetim listesi kimler var? Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, bugün ve yarın yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un 3 yıl önce genel kurulda büyük teveccüh ile başkanlığa seçildiğini ifade ederek, "Bugüne kadar bunlar hiçbir tane ağaç diktiler mi. Kulübün oraya bekçi kulübesi yaptılar, bunun dışında başka bir şey yok." dedi. Fenerbahçe Kulübünde 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.