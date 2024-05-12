Ali Koç faturayı bakın kimlere kesti
Fenerbahçe Başkanı olduğu günden bu yana başarı yerine skandallarla gündemde kalan Ali Koç, bu sezon yaşanan fiyaskonun cezasını yönetim kuruluna kesti.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan arkasına düşen Fenerbahçe'de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi. Haziran ayında sandık başına gidecek olan Fenerbahçe’de Ali Koç’tan sürpriz bir karar verdi. Daha öncesinde başkanlığa aday olmayacağını söyleyen Ali Koç fikrini değiştirerek aday olduğunu açıkladı.
Cezayı yönetim kuruluna kesti
Adaylık kararı ile birlikte seçim çalışmalarına başlayan Ali Koç yönetim kurulu için de değişime gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı habere göre Başkan Ali Koç yönetim kurulundaki en az 5-6 isimle yollarını ayıracak.
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