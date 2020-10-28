Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe’deki yeni görevini açıkladı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kulüpteki yeni görevinin açıklanacağı basın toplantısı başladı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi, Başkan Ali Koç tarafından sportif direktörlük olarak açıklandı.

Ali Koç, ‘2018 yazında Göksel başkanın izniyle Emre ile görüştük, dertleştik. Takım olamıyorduk, başarılı olamıyorduk. Fikir alışverişinde bulunduk. Başakşehir kaptanıyken Göksel beyin de izniyle Emre ile görüştüm ve Emre'ye benim yerimde olsan sen ne yapardın dedim? O zaman Emre'nin bize geleceği belli değildi. Emre'ye 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti’ dedi.

Ali Koç, ‘Sezon bitince bazı arkadaşlar, teknik direktörümüz Ersun Hoca ve yöneticimiz Semih Bey, Emre'nin bir sezonluğuna kaptan olarak katılıp 20-25 maç katkı sağlamasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılaması gibi fikirle geldiler’ ifadelerini de ekledi.

‘Emre Belözoğlu kim diye sorsak herkes başka şeyler söyler’ diyen Ali Koç, ‘Ortak söylenecek bir şey var ki, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Emre bu yaz itibariyle kariyerinde yeni bir maceraya yelken açıyor. Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı futbolcularındandır. Gerek Galatasaray'da, gerek Başakşehir'de, Fenerbahçe'de. Dünyanın en büyük 5 liginin 3'ünde Türk bayrağını temsil etmiş birisidir’ ifadelerini kullandı.

''Emre şapkadan tavşan çıkardı''

Ali Koç, ‘Emre bana 'Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik, doğru bir futbol aklının olmaması' dedi. Onunla beraber bu futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık. Emre Belözoğlu ile yaptığımız görüşmede Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istediğini bana iletti, çok hoşuma gitti. Hoca seçiminde de Emre'yle beraber düşündük taşındık. Mali durumumuz dahilinde transferleri de birlikte yaptık. Harcama limitleri nedeniyle manevra alanımız dardı ama Emre şapkadan tavşan çıkardı. Transfer döneminin yıldızı Emre oldu. Emre Belözoğlu'nu yeni sportif direktörümüz olarak bugün açıklıyoruz’ dedi.

''Emre beni çok etkiledi'' diyen Ali Koç şu ifadelere de yer verdi:

Sadece Emre için söylemiyorum, Türk futbolunun, Türk futbolunun içinden gelen önemli isimler tarafından yönetilmesi gerektiğine olan inancımı hep söyledim. Bilhassa TFF için. Emre oynadığı dönemde edindiği arkadaşlıklar, oynadığı yerlerde kurduğu dostluklar beni çok etkiledi. Bununla beraber futbolu bu işin içinden gelen insanların yönetmesi gerektiğini bu dönemde daha iyi anlamış olduk.

''Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk''

Fenerbahçe'nin ağırlığını, sorumluluğunu bilen kaliteli bir kadro kurduk. Emre de hep bunu söyler; Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolcuların kadroda olması gerekir. Bir sportif direktörün takım içinde çok büyük sorumlulukları vardır. Sadece bugünü değil, geleceğimizi de dizayn etmek en önemli görevlerinden birisi. Sportif direktörümüz en çok vakti finans grubuyla geçirdi. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Lider karakterli oyuncular getirdik. Emre bana 'Lider karakterli oyuncu eksikliği var. Aidiyet duygusu yüksek oyunculara ihtiyacımız var' dedi.