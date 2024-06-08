Ali Koç cephesinden Aziz Yıldırım’a şike suçlaması

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık yarışında her gün başka bir olay yaşanmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın Vefa Küçük ile tartışmasının ardından stadyumu terk etmesi güne damga vurmuştu. Ali Koç'un talebiyle kürsüye gelerek konuşma yapan Lube Ayar'ın açıklamaları da en az Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi kadar konuşuldu.

Aziz Yıldırım'a yüklenen Fenerbahçeli Lube Ayar, "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik." ifadelerini kullandı. Lube Ayar'ın bu sözleri sarı-lacivertli taraftarların da tepkisini çekti.

Yıllarca kendi sosyal medya hesabından FETÖ yurtlarında kaldığını söyleyen ve FETÖ'cü ablaların kendisine "McLube" lakabını taktığını söyleyen Lube Ayar'ın, FETÖ'nün kumpasıyla şike operasyonu geçiren Aziz Yıldırım'a aynı ağızla seslendiği ifade edildi.