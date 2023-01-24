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Spor Ali Koç çağrıda bulunmuştu! Dursun Özbek'ten yanıt geldi
Spor

Ali Koç çağrıda bulunmuştu! Dursun Özbek'ten yanıt geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:03:00 -
Ali Koç çağrıda bulunmuştu! Dursun Özbek'ten yanıt geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın çağrısına cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşımda açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'a,

Tarafıma yaptığınız çağrı metinini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türk futbolunda 'Herkes için Adalet' arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanını dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz.

Biz, futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız.

Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."

Neler olmuştu?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve yöneticilerini yaptıkları açıklamalarla ilgili kamuoyu önünde tartışmaya davet etti.

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Yorumlar

Şarklı

Özbek Başkan; bizim buralarda bir söz vardır." Ít le harar'a girilmez " diye.Buna öküzler,yılanlar,keçiler koclarda dahil.dir.
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