Ali Koç: Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın nelere mal olacağını görememiş durumda

Ülker Stadı'nda düzenlenen seçimli olağan genel kurul toplantısında konuşan Ali Koç, kendisi ve arkadaşlarının Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık yapmadığını belirtti.

Hiçbir konuşmasında Aziz Yıldırım'dan "Eski başkan" şeklinde bahsetmediğini vurgulayan Koç, "Dünden beri büyük ikilem içindeyim. FB TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden yayımladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, kendimize duyduğumuz öz güvenin de bir işaretidir. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Burada asıl hedef yıpratmak. Bu zihniyette olan insanlar, Fenerbahçe'nin başarısıyla uzaktan yakından alakaları olmayan insanlar. Fenerbahçe'nin de bir PYK'sı var. Paralel Yönetim Kurulu." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden beri Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının federasyonlara ziyarette bulunduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Acaba oralara gittikleri zaman, federasyon başkanıyla görüştükleri zaman Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı ? Destek veriyorlar mı ? Arka arkaya sistematik hakkımız yendiği zaman tepkide bulunuyorlar mı yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar ? Aman 28 şampiyonluğu onaylamayın bekleyin biz geleceğiz o zaman onaylayın mı diyorlar ? Ne yapıyorlar merak ediyorum. Ali Koç nefreti Fenerbahçe'ye olan sevginizi, Fenerbahçe'nin başarısını istemenizin önüne geçebiliyor. Dün, hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongre üyeleri bir sürü gelenler oldu. 2 tane konuyla karşı karşıyaydık. Bir taraf diyor ki gereke dersi gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki bu seviyeye kendinizi indirmeyin, oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin."

"Artık kırgın değil kızgınım"

Ali Koç, artık Aziz Yıldırım'a kırgın değil kızgın olduğunu ifade etti.

Ekibinin Aziz Yıldırım'ı kandırdığını ifade eden Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiştir. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, cesaretini göstermesini. Otopark konusunda kartları Fenerium'a tahsis ettik. Abdullah Bey yürüyemiyormuş. İstiyorsanız tribüne size yer ayıralım dedik. Abdullah Bey'in yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah beyle gelmeniz. Geri kalanınız gelin Abdullah Bey gelmesin. Onunla her lokantaya, sıra gecesine gidebiliyorsunuz, buraya gelin. Ayrıca sizin beraber ne işiniz var bu kadar hakareti ettikten sonra." diye konuştu.

Saygılı yaklaşımının kendisi için artık geride kaldığını vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız çünkü siz Fenerbahçe'ye saygı duymuyorsunuz, hatta kendinizi hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den de büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz ama artık kulübe zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız önce sizi daha önemlisi Fenerbahçe'yi küçültüyor. Artık haddinizi aştınız. Biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek zorundayız. Son derece kendini bilmez, tutarsız, küstah, dengesiz, tehditkar, intikam isteğiyle bezenmiş açıklamalar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, parmak sallama, kibir.. Unutmuştuk biz bunları keşke tekrar hatırlatmasaydı."

"İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisine karşı intikam beslediğini öğrendiğini dile getirdi.

Efsane başkan dedikleri Aziz Yıldırım'ın kendilerini SPK'ye şikayet ettiğini hatırlatan Koç, "İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. İçine Aziz ve arkadaşları kaçmış diyorsunuz ya bir aynaya bakın. Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermekte. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ye şikayet ediyor. Daha dönemimizin ilk başlarında ortak tanıdığımız birine 'intikamımı almadan ölmeyeceğim.' demişsiniz. Bel ki şaka yaptınız ama 2.5 sene sonra görüyorum ki pek şaka değil. FETO'culukla suçlamadım diyorsunuz benim bir proje olduğumu özel toplantılarda anlatmışsınız, size yazıklar olsun. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim ama kulübümüze zarar veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım'ın çıkarlarının kulübün önüne geçtiğini belirten Ali Koç, şöyle konuştu:

"Keşke bize akil insanlık yapsaydınız, elimizden tutsaydınız keşke. Zaman zaman size danışabilseydik. Keşke 3 Temmuz davasının üstüne hepimiz yek vücut gidebilseydik. Sizin çıkarlarınız bu kulübün önüne geçmiştir. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz, bu kulübün başarısızlığını nasıl istersiniz sırf başındakini sevmediğiniz için. Sivasspor maçından sonra sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü ? Dünkü konuşmadan sonra üzülmeniz mümkün olamaz. Açtığımız yeni sayfada çok daha emin adımlarla gideceğiz. Birleştirici olacakken camiada kazan kaynasın, bölünmeler olsun diye herhalde bir fitil ateşliyorsunuz. İşinize gelince taraftar, gelmeyince kombinesi iptal. Bu kadar aklında git gel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmeleri mümkün değil."

"Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız"

Ali Koç, önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde kulüpten sadece 2 ihraç olduğuna da değinen Koç, geçen 3 senede emeklerinin, çabalarının, hedeflerinin ve en önemlisi kalplerinin karşılığını saha sonuçlarında alamadıklarını belirtti.

Söz konusu süreçte mali sorunların yanı sıra amatör şubelerde çok başarılı olduklarını vurgulayan Koç, sözlerin şöyle tamamladı:

"Yaşanan kötü süreci en kısa zamanda telafi edeceğimizi, bugüne kadar hiçbir şey vadetmedim ama bu sefer sizi mahcup etmeyeceğiz. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı tecrübeler, yaşattığı acılar, sıkıntılar bize çok şey öğretti. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha dirençli, daha motive ve inançlıyız. Ana hedefimizden, planlarımızdan hiçbir şekilde sapmadık. Uygulamada istediğimizi yakalayamadık ama inşallah önümüzdeki sezon hepimizin mutlu olacağı, şampiyonluk geldikçe doğrunun, iyinin, güçlü ve başarılı olabileceğini göstereceğiz. Değişim başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi cirit atmakta, hakem atamakta, gözlemci raporları değiştirmekte eskisi kadar talepkar değillerdir. Samandıra bambaşka olacak. Hep istediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz ruhu sahaya öyle bir aşılayacağız ki bunun karşılığını sahada ilk günden görmeye başlayacaksınız. Doğru yoldayız, ekilen meyvelerin karşılığını alma zamanı. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak zorundayız ve Allah'ın izniyle olacağız."

Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifi

Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetimini mahkemeye vereceğine dair ifadeleriyle ilgili Ali Koç, "Teklifim nedir? Ayağa kalkmayan şöyle diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?" diye konuştu.

Birçok konuda yaptığı eleştirisiyle ilgili Aziz Yıldırım'ı FB TV'de bir araya gelmeye davet eden Koç, "Teklifimde ısrar ediyorum. Kabul etmezseniz maça filan da gelmeyin. FB TV'ye çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaları hatta unuttuklarınızı tek tek konuşacağız. Herkesin kim doğru, kim yalan söylüyor bilmesi lazım. Belki mahcubiyet duyarsınız. Bize omuz verirsiniz bu mücadeleyi hep birlikte yaparız. Üç yıl önce size yalan söylüyorsunuz demiştim. Şu an değişmemişsiniz demek durumundayım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın elinde olduğunu iddia ettiği belgeleri açıklamasını isteyen Ali Koç, şöyle devam etti:

"Mesut Özil için bonservis ödememişiz. Evet ödemedik. İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon avroya almışız. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet eden. Eleştirilerimizi genel kurulda yapın diyen siz değil miydiniz? Siz dün 5 adam tutacağım, tutanak tutacaklar demiştiniz. Büyük konuşmamak gerek. Benim de yaşım ilerleyince aynı şeyleri yaşayacağım. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon avro, lira, Hepsi birbirine karışıyor. Size şunu söylüyorum. Biz yüz yüze geleceğiz. Siz gelmezseniz ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı kavganın içine çekmeyin."

"Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez"

Hiç kimsenin kendisine tehditte bulunamayacağını belirten Ali Koç, şunları aktardı:

"Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız sizden bekleneni yapın. Ailemi çok seviyorsunuz ya sevindim. Abim rahmetli Mustafa Koç, babam Rahmi Koç. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Herhalde onların yanında benim emeklerim mukayese edilemez. Rahmi Koç'un bir lafı vardır; 'Yaydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz ve kaçan fırsat bir daha geri gelmez.' Siz dün o sözleri ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Beni değil siz hiç kimse tehdit edemez. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni dahil edecekseniz ailemin adını ağzınıza almayın. Sakın bir daha yapmayın. Şiddetle tavsiye ediyorum."

"Ne kulübü satan var, ne de satılabilecek mevzuatı var"

Ali Koç, selefi Aziz Yıldırım'ın bahsettiği sarı-lacivertli kulübün satışı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe taraftarının kulübün satışına asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Kulübü sattırmam gibi garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi çıkarıyorsunuz sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de satılabilecek mevzuatı var. Biri bu kulübü satışa çıkarırsa 3 Temmuz'da olduğu gibi bu taraftar müsaade etmez. Müthiş bir mali tablo bıraktığınızı ifade ediyorsunuz. Az kalsın kendimizi size karşı borçlu hissedecektik. Kulübün hangi yöneticisine kasa kolaylığı yaptığınızı orada konuşacağız. 8,6 milyon dolar kredi alıp 9,6 milyon dolar verdiğinizi anlatacaksınız. 'Söz konusu paraysa kimse bana laf edemez.' dediniz. Bunu anlatacaksınız. Konuşacaklarımız var."

"Bizler yolcu, taraftar hancıdır"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Aziz Yıldırım'ın "Seni taraftarla göndereceğim." ifadesine yönelik şunları kaydetti:

"Beni seyirciyle yollayacaksınız, öyle mi? Bizler yolcu, taraftar hancıdır. Kongre, taraftarın resmi temsilcileridir. Olabilir. Zaten istenmediğimi hissettiğimde giderim. Ancak şunu bilin ki o taraftar sizi bugün buraya getirmedi. Otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz. Fenerbahçe kimsenin tekelinde değildir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde mi olacak? Yok sahaya dönmüş, her maçı izleyecekmiş. Hadi... Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. İyi bir 3 sene geçirmedik ama kimse samimiyetimizden şüphe edemez. Hiçbir Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe'nin başarısızlığını istemez, dua etmez. Allah bana bu günleri göstermesin."

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın transferler, basketbol şubesi ve diğer konulardaki eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler iyi biliyorsanız bizden önce 6 yılda transfer zararı 100 milyon avro. Borçla gayrimenkul alınmış. Hepsi ipotekli. Ama bunları gözünüze bakarak tartışmak istiyorum. Basketbol şubesiyle ilgili teklifinizi dinlemek isteriz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FenerOl'a bir kuruş para vermediniz. Olabilir, 'Yeni yönetimi sevmiyoruz' diyebilirsiniz. Üniversite için bize 7 mektup yolladınız, bir lira bağışta bulunmadınız."