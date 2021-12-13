Ali Koç ağlıyor! Devlete avuç açtı

TL'nin değer kaybıyla kulüplerin önlerini göremeyecek hale geldiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devletin kulüplere yardım edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

15-19 Aralık'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İtalyan yıldız Paola Egonu’nun transfer edilip edilmeyeceği sorusuna döviz kurlarındaki artışı işaret ederek cevap verdi. "TL’nin yüzde 70, 80 değer kaybı, belimizi kırmıştır. Şu an önümüzü göremiyoruz, çünkü gelirlerimizin yüzde 100’ü TL, giderlerimizin aşağı yukarı yüzde 80’i döviz kuru cinsinden oluyor." diyen Koç, bugünün ortamında Egonu gibi bir oyuncuyu konuşmanın gerçekçi olmayacağını ifade etti.

"Devletin karar vermesi gerek"

Farklı kulvarlarda mücadele etmenin yolunun gelir kaynaklarına bağlı olduğunu söyleyen Koç, hükümete çağrı yaparak, "Devletimizin bir karar vermesi gerekecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara destek olacak mı? Yoksa siz kendi yağınızda kavrulun mu diyecek." ifadelerini kullandı.