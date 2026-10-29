Ali Karahasanoğlu’ndan Yeni Asya’ya LGBT tepkisi: Bu size yakışıyor mu?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve köşe yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Yeni Asya gazetesinin Freedom House’un 2026 Türkiye raporuna yaklaşımını gündemine aldı.

Yeni Asya'nın kendisini Said Nursi'nin çizgisinde konumlandırdığını hatırlatan Karahasanoğlu, gazetenin “Türkiye yine özgür değil” başlığıyla Freedom House raporunu okuyucularına aktarmasını eleştirdi.

NAMAZ, KUR’AN VE BAŞÖRTÜSÜ HATIRLATMASI

Türkiye'de geçmiş dönemlerde namaz, Kur'an eğitimi ve başörtüsü konusunda yaşanan kısıtlamaları hatırlatan Karahasanoğlu, bugün bu alanlarda geçmişteki yasakların bulunmadığını belirterek, Freedom House'un “özgürlük” anlayışının hangi kriterlere dayandığının sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Raporda internet sitelerine yönelik erişim engelleri ile LGBT bireylere ilişkin değerlendirmelerin de Türkiye'nin özgürlük karnesinde eleştiri konusu yapılmasına dikkat çeken Karahasanoğlu, Yeni Asya yönetimine şu soruyu yöneltti:

“Freedom House’un eşcinsel destekçiliğine alet olmaları kendilerine yakışıyor mu?”

“BUNU ÖZGÜRLÜK KISITLAMASI OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?”

Karahasanoğlu, yazısında Yeni Asya yöneticileri Ahmet Battal, Faruk Çakır, Cevher İlhan ve Kazım Güleçyüz'e de seslenerek, LGBT içeriklerine yönelik kısıtlamaların “özgürlük ihlali” olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Freedom House'un değerlendirmelerinin sorgulanmadan aktarılmasına tepki gösteren Karahasanoğlu, yazısının sonunda Yeni Asya grubunun konu üzerinde öz eleştiri yapması çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu ayrıca Hucurât Suresi'ndeki haberin doğruluğunun araştırılmasına ilişkin ilkeyi hatırlatarak Yeni Asya yöneticilerini Freedom House'un değerlendirmelerini yeniden sorgulamaya davet etti.

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