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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: "Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun savunmasının kitaplaştırılmasına ilişkin açıklamalarını mercek altına aldı. Özel’in “kitap basılmadan toplatıldı” sözlerine sert tepki gösteren Karahasanoğlu, “Bir kitap toplatılabilmesi için, önce kitap haline gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar. Özgür Özel: Kitap toplatıldı” başlıklı yazısında, Özgür Özel’in Kocaeli’de yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede yapamadığını söylediği savunmasını kitap haline getirmek istediğini ancak kitabın basımının engellendiğini dile getirdiğini aktaran Karahasanoğlu, bu açıklamanın dayanağını sorguladı.

Karahasanoğlu, “Nerede toplatma kararı? Nerede, ‘Bu savunma kitap haline getirilemez. Buna izin vermiyoruz’ kararı?” diye sordu.

KARAHASANOĞLU: BEN O KİTABI YAYINLAMAYA GÖNÜLLÜYÜM

Karahasanoğlu, yazısında dikkat çeken bir çağrıda da bulundu. İmamoğlu’nun savunmasını yayımlamaya gönüllü olduğunu belirten Karahasanoğlu, bunun için İmamoğlu hakkında gündeme gelen Sarıyer’deki villalara ilişkin iddialara cevap verilmesini istedi.

Karahasanoğlu, devletin herhangi bir yetkilisinin söz konusu kitabın basılmasını engellediğine ilişkin bir karar bulunmadığını belirterek, Özel’in açıklamasına tepki gösterdi.

“BİR KİTAP BASILMADAN NASIL TOPLATILIR?”

Özgür Özel’in açıklamasındaki ifadelerin kendi içinde çelişkili olduğunu savunan Karahasanoğlu, şu soruyu yöneltti:

“Bir kitap toplatılabilmesi için, önce kitap haline gelmesi lazım. Kitap haline gelmemiş bir ürün, fiili olarak nasıl toplatılabilir?”

Karahasanoğlu, varsa toplatma kararının hangi mahkeme tarafından verildiğinin ve nerede uygulandığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

SAVUNMA SÜRESİ SÖZLERİNE DE TEPKİ

Karahasanoğlu yazısında, Özel’in İmamoğlu’na savunması için birkaç saat verildiği yönündeki açıklamalarını da eleştirdi.

Mahkemenin İmamoğlu’na “savunmanı birkaç saat içerisinde yap ve bitir” şeklinde bir sınırlama getirdiğinin ortaya konulmasını isteyen Karahasanoğlu, duruşma takvimine ilişkin konuşmaların savunma hakkının kısıtlandığı şeklinde sunulduğunu belirtti.

Karahasanoğlu, Özgür Özel’in hem kitap hem de savunma süresine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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