Ali Karahasanoğlu’ndan Mansur Yavaş’a ‘adlarını ve soyadlarını açıkla’ çağrısı: Senden tazminat kazanırlarsa ben öderim Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin TL maaş alan çaycı olduğunu iddia eden CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a, "İsimlerini açıkla, tazminat kazanırlarsa ben ödeyeceğim" dedi.

yeniakit.com.tr Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlanıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Mansur Yavaş'ın, "10 bin TL maaş alan çaycı" açıklamasını hatırlatan Karahasanoğlu, isimlerin açıklanmasını istedi. Usta gazeteci şöyle konuştu:

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