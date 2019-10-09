0553 313 94 23

Ali Karahasanoğlu’ndan Mansur Yavaş’a ‘adlarını ve soyadlarını açıkla’ çağrısı: Senden tazminat kazanırlarsa ben öderim

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 bin TL maaş alan çaycı olduğunu iddia eden CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a, "İsimlerini açıkla, tazminat kazanırlarsa ben ödeyeceğim" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
Ali Karahasanoğlu’ndan Mansur Yavaş’a ‘adlarını ve soyadlarını açıkla’ çağrısı: Senden tazminat kazanırlarsa ben öderim

 yeniakit.com.tr  Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumuyla ekranlanıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. 

Mansur Yavaş'ın, "10 bin TL maaş alan çaycı" açıklamasını hatırlatan Karahasanoğlu, isimlerin açıklanmasını istedi. Usta gazeteci şöyle konuştu:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
  1. Mansur Yavaş
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. 10 bin TL maaş çaycı
  6. Ankara
  7. Ankara Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • meşemeşe8 dk önce
    SAYIN BELEDİYEBAŞKANIMBENDEÇOKMERAKEDİYORUM 10,000LİRAALANÇAYCIKİMACIKLARMISINIZ, NEREDE , KİMİNÇAYCISI, TEŞEKÜR EDERİM,
  • hizipsavarhizipsavar9 dk önce
    bu da yalanı öğrendi. 1.kk2- eko3- mansur4 gürsel haci hangisini yazsam adamlar sanki yalan üniversitesi mezunu. 
  • lütfilütfi10 dk önce
    Açıklasada inanmazsın.Çünkü,çaycılık yapan kişinin yüksek maaş verebilmek için başka kadrolarda gözüküyor.Yani o kişi çayçılık yapıyor fakat kadrosu örneğin teknik eleman olarak gözüküyor.
  • DoganerDoganer21 dk önce
    Aynı duyarlili maras basınında haftalarca konuşulan konulara deginsen tc den yapılan zamlardan bahsetsen olmaz degilmi tarafsınız taraf
  • Adil düzen Adil düzen 21 dk önce
    Bencede açıklamalı yoksa bu ifadeler güme gider askida kalir iddiadan öteye gitmez ve mansur baskanada yakışmaz ankara halkının bunu bilmek hakkı diye düşünüyorum.
  • gerçek.gerçek.23 dk önce
    doğru diyor açıklasın kimmiş o.
  • 00000033 dk önce
    bumu usta gazeteci
  • ÇETİNÇETİN34 dk önce
    BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN, GAZETECİLİK YAPIN.
  • Adem DurmazAdem Durmaz38 dk önce
    Soyadı Çaycı ise o kişinin, olabilir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken sözler: Hükümetin aldığı kararları...
  1. Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken..
  2. Bekir Bozdağ, o iddia hakkında..
  3. Muğla'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
  4. Nabil Dirar ameliyat mı oldu? Nabil..
  5. YPG'li teröristleri korku sardı!..
  6. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
  7. Sezgin Tanrıkulu ahlaksız videoyu..
  8. KNT-76 TSK'nın gücüne güç katacak!
  9. Phone 11 fiyat ne kadar iPhone..
  10. 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan..
  11. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66..
  12. EYT haberleri son dakika! SGK..
  13. Habur Gümrük Kapısı'nda 105 kilo eroin..
  14. Vapurdaki iğrenç olayla ilgili skandal..
  15. Duruşmada ortalık fena karıştı! Emine..
  16. Askeri operasyonu öncesi katil Esed..
  17. Ali Karahasanoğlu’ndan Mansur Yavaş’a..
  18. Abdullah Ağar'dan kritik sözler!..
  19. Trump'tan Suriye ile ilgili yeni..
  20. Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı
  21. 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar..
  22. Eski ANAP ilçe başkanı pompalı tüfekle..
  23. Milan'da Stefano Pioli dönemi
  24. Harekat öncesi Macron'dan skandal!..
  25. Rejimin İdlib'e saldırısında iki sivil..
  26. Kritik açıklama: Namlular Suriye'ye..
  27. Çocuk bakıcısıydı! Gerçek gözaltına..
  28. Okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
  29. Suriyeli eski generallerden harekata..
  30. Dev projeye firmalardan yoğun ilgi
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"