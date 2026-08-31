  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası Bakan Çiftçi'den acı açıklama! "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada!" İzmir’de kalpleri ısıtan görüntüler! Çarşaflı kadının teklifini kabul eden anne-kız tesettüre büründü! İsrailli eski komutandan kan donduran itiraf! Terörist yerleşimcilerin Filistin katliamına İsrail ordusu çanak tutuyor! Başkan Erdoğan Yunanistan'ı titretecek açıklamayı yaptı: 120 bin başvuru aldık İhmal zinciri facia getirdi! Girne'deki gemi felaketinde yolculardan kan donduran iddialar! Zihniyetleri değişmedi! Yeni Parti’nin etkinliğinde başörtülüye hakaret İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber Enginyurt’un danışmanından savcılıkta bomba ifade! ‘Paraları elden alır hesabımdan onlara gönderirdim’
Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan hukuk ve kültür reformlarını eleştirdi. Karahasanoğlu, Batılı işgal güçlerinin Anadolu’dan çıkarılmasının ardından Avrupa’dan kanun ve kavramların alınmasını sorgulayarak, “Keşke Zafer Bayramı'nı, 1922’den sonra da, 30 Ağustos 1922’ye yakışan şekilde sindirerek içselleştirseydik” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Sonrasına ‘vah’lar olsun” başlıklı köşe yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı üzerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen reformları değerlendirdi.

30 Ağustos 1922’de kazanılan askeri zaferden duyduğu memnuniyeti açık şekilde dile getiren Karahasanoğlu, “30 Ağustos 1922, Zafer Bayramı.. Seviniyor muyuz? Seviniyoruz” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, zaferin ardından Türkiye'nin Batılı ülkelerden aldığı hukuk sistemi ve kavramları ise eleştirdi.

“SAHADAKİ ZAFER” VURGUSU

Karahasanoğlu, yazısında 30 Ağustos'u “sahadaki zafer” olarak nitelendirirken, sonraki yıllarda atılan bazı adımları “masada kaybedilenler” şeklinde değerlendirdi.

1926'da kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun İtalyan Zanardelli Kanunu'ndan etkilenmesini, 1928'de Latin esaslı Türk alfabesine geçilmesini ve 1937'de laiklik ilkesinin Anayasa'ya eklenmesini örnek gösterdi.

Karahasanoğlu, “Topraklarımızdan kovup, denize döktüğümüz için hep birlikte zafer ilan ettiğimiz İtalyanların kanununu, niçin aldık?” sorusunu yöneltti.

“İŞGALCİLERİN KANUNLARINI ALMASAYDIK”

Yazısının sonunda 30 Ağustos'un yalnızca askeri zafer olarak değil, bağımsızlık anlayışıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Keşke Zafer Bayramı'nı, 1922’den sonra da, 30 Ağustos 1922’ye yakışan şekilde sindirerek içselleştirseydik.. İşgalcilere yanaşmasaydık. Tek dişi kalmış vahşi Batı karşısında eziklik duyarak, işgalcilerin kanunlarını almasaydık..”

Karahasanoğlu, yazısını “İşgalcilerin kanunlarını, elimizin tersi ile reddedecek bilinçle bayramları kutlamamız, şehitlerimize karşı da bir borcumuz değil mi?” diye sorarak önemli tespitlerde bulundu.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki
Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki

Gündem

Otel odalarındaki gizli görüşmenin arka planı! Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu-Çebi diyaloğuna sert tepki

Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: "Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar"
Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e sert tepki: “Motoru yaktılar, kafayı sıyırdılar”

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi
Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23