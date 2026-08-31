Ali Karahasanoğlu’ndan 30 Ağustos çıkışı: Sahada kazandık, masada kaybettik

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.. Sonrasına ‘vah’lar olsun” başlıklı köşe yazısında 30 Ağustos Zafer Bayramı üzerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen reformları değerlendirdi.

30 Ağustos 1922’de kazanılan askeri zaferden duyduğu memnuniyeti açık şekilde dile getiren Karahasanoğlu, “30 Ağustos 1922, Zafer Bayramı.. Seviniyor muyuz? Seviniyoruz” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, zaferin ardından Türkiye'nin Batılı ülkelerden aldığı hukuk sistemi ve kavramları ise eleştirdi.

“SAHADAKİ ZAFER” VURGUSU

Karahasanoğlu, yazısında 30 Ağustos'u “sahadaki zafer” olarak nitelendirirken, sonraki yıllarda atılan bazı adımları “masada kaybedilenler” şeklinde değerlendirdi.

1926'da kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun İtalyan Zanardelli Kanunu'ndan etkilenmesini, 1928'de Latin esaslı Türk alfabesine geçilmesini ve 1937'de laiklik ilkesinin Anayasa'ya eklenmesini örnek gösterdi.

Karahasanoğlu, “Topraklarımızdan kovup, denize döktüğümüz için hep birlikte zafer ilan ettiğimiz İtalyanların kanununu, niçin aldık?” sorusunu yöneltti.

“İŞGALCİLERİN KANUNLARINI ALMASAYDIK”

Yazısının sonunda 30 Ağustos'un yalnızca askeri zafer olarak değil, bağımsızlık anlayışıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Keşke Zafer Bayramı'nı, 1922’den sonra da, 30 Ağustos 1922’ye yakışan şekilde sindirerek içselleştirseydik.. İşgalcilere yanaşmasaydık. Tek dişi kalmış vahşi Batı karşısında eziklik duyarak, işgalcilerin kanunlarını almasaydık..”

Karahasanoğlu, yazısını “İşgalcilerin kanunlarını, elimizin tersi ile reddedecek bilinçle bayramları kutlamamız, şehitlerimize karşı da bir borcumuz değil mi?” diye sorarak önemli tespitlerde bulundu.

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