Her türlü destek sağlanıyor! Türkiye’den batan gemi için ilk açıklamalar

KKTC'de Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na hareket eden bir yolcu gemisinin alabora olması sonucunda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer can kayıplarını doğruladı. Operasyonlar neticesinde çok sayıda yolcu sağ olarak kurtarılıp hastanelere sevk edildi.

Türkiye arama çalışmalarına destek veriyor

İçişleri Bakanlığı, Girne'deki yolcu gemisinin batmasına ilişkin Türkiye'den bölgeye destek gönderildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Sahin Güvenlik Komutanlığına bağlı 5 yüzer unsur ve ve 2 sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiğini kaydetti. Açıklama şöyle: "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geminin alabora olmasına ilişkin "Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, herkesi derinden üzen bir haber aldıklarını, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak battığını belirtti. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlarca başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Lefkoşa Büyükelçiliği: 2 askeri gemi, 2 helikopter yardıma gitti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında alabora olan gemi için Türkiye'den 2 askeri gemi, 2 helikopter ile bölgedeki askeri unsurların kurtarma çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Büyükelçisi Başçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Girne Limanı'ndan ayrılan yolcu gemisinin yan yattığını ve su aldığını belirtti. "Türkiye'den de Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 helikopteri, 2 botu ve 1 dalış timi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye yakın konumdaki 2 gemisi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu" diyen Başçeri, olayda can kayıplarının olduğunu kaydetti. Başçeri, denizden yapılan kurtarma çalışmalarında çok sayıda yolcunun kurtarıldığını aktardı.

Kurtulmuş: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı'ndan ayrılan feribotun alabora olduğunu üzülerek öğrendim. Bu fevkalade hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyor; yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarılması için süren çalışmaların başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve KKTC’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.