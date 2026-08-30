İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı

Soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimler öncesinde yayımladığı propaganda videosunda büyük bir skandal ortaya çıktı. İsrail saldırısı izlenimi verilen patlama görüntülerinin 2003 Irak işgali sırasında Bağdat'ta kaydedildiği belirlendi.

Netanyahu, yaklaşan seçimler öncesinde yine savaş görüntülerini öne çıkardığı bir propaganda videosu yayımladı. Ancak Netanyahu yönetiminin savaş propagandasını güçlendirmek için kullandığı görüntülerden biri, İsrail'den değil 2003 Irak işgalinden çıktı.

İşgalci İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki vahşeti dünya kamuoyunun gündemindeyken Netanyahu'nun paylaşımındaki görüntünün geçmişi de tartışma oluşturdu. Videodaki patlama görüntüsü, İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırıya ait değildi.

Netanyahu'nun resmi X hesabından paylaşılan videoda, İsrail'in askeri operasyonlarına ilişkin görüntüler eşliğinde savaşın sürdürülmesi gerektiği propagandası yapıldı.

Videoda kabine üyesi Gadi Eisenkot'un çatışmaların durdurulması yönündeki çağrısına karşı Netanyahu'nun savaşı sürdürme tavrı öne çıkarıldı.

Ancak videonun 23 ve 24. saniyelerinde yer alan patlama görüntüleri dikkat çekti. Yapılan incelemede bu görüntülerin yıllar önce kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntüler 2003 yılında ABD öncülüğündeki Irak işgali sırasında Bağdat'ta kaydedildi.

Görüntülerin CNN International'ın yıllar önce yayımladığı arşiv görüntüleriyle eşleştiği belirlendi. Getty Images arşivindeki kayıtlar da aynı görüntülerin 2003 yılında Bağdat'ta çekildiğini doğruladı.

Böylece Katil Netanyahu'nun İsrail saldırılarını öne çıkardığı propaganda videosunda kullanılan patlama görüntülerinin İsrail'e ait olmadığı netleşti.