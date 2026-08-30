Kadınların gizli görüntüleri skandalında Bakanlık harekete geçti! Güzellik merkezine kilit

İstanbul'da kadın müşterilerin gizlice görüntülendiği öne sürülen güzellik merkezine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bakırköy'de faaliyet gösteren güzellik merkezinde kadınların bilgisi ve rızası dışında mahrem görüntülerinin kaydedildiği ve söz konusu kayıtların sosyal medya ile dijital platformlarda paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan görüntü ve iddiaların ardından işletmeyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, İstanbul'da faaliyet gösteren güzellik merkezindeki kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddiaların incelemeye alındığı belirtildi.

GÜZELLİK MERKEZİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı soruşturma sürerken işletmeye yönelik önemli bir karar da aldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur.”

Böylece hakkındaki ciddi suçlamalarla gündeme gelen güzellik merkezinin faaliyetlerine Bakanlık tarafından son verildi.

MAHREM GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Olayla ilgili yürütülen süreçte, kadın müşterilerin özel hayatlarının gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntülerin bilgileri dışında kaydedildiği ve bu kayıtların dijital mecralarda yayımlandığı yönündeki suçlamalar araştırılıyor.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde çok sayıda görüntünün bulunduğu ileri sürülürken, soruşturmayla birlikte kayıtların kapsamı, kimler tarafından çekildiği, nerelerde yayımlandığı ve başka kişilerin sürece dahil olup olmadığı gibi ayrıntıların ortaya çıkarılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının işletmeyi kapatma kararının ardından gözler soruşturmanın sonucuna çevrildi.