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Gündem İsrailli eski komutandan kan donduran itiraf! Terörist yerleşimcilerin Filistin katliamına İsrail ordusu çanak tutuyor!
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İsrailli eski komutandan kan donduran itiraf! Terörist yerleşimcilerin Filistin katliamına İsrail ordusu çanak tutuyor!

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İsrailli eski komutandan kan donduran itiraf! Terörist yerleşimcilerin Filistin katliamına İsrail ordusu çanak tutuyor!

İsrail Merkez Komutanlığı'nın eski komutanı Nitzan Alon, katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamalarla işgal altındaki Batı Yaka'da yaşanan barbarlığı gözler önüne serdi. Gaspçı İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını belirten Alon, İsrail askerlerinin bu vahşete sadece seyirci kalmadığını, aynı zamanda terörist yerleşimcilere doğrudan yardım edip suç ortaklığı yaptığını itiraf etti.

İsrail ordusunun eski generallerinden Nitzan Alon, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının dramatik şekilde arttığını, işgal altındaki Batı Yaka'da, İsrail askerlerinin bu saldırıları görmezden geldiğini ve hatta yardım ettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir konferansta konuşan İsrail Merkez Komutanlığı'nın eski komutanı Alon, İsrail ordusu komutanlarının suistimallere göz yumduğuna işaret etti.

İsrailli komutan Alon, Batı Yaka'da İsrail askerlerinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu vakaların yanı sıra, yasa dışı ve ahlaka aykırı eylemlere seyirci kaldığı ya da doğrudan yardım ettiği olayların da varlığından söz etti.

 

İşgal altındaki Batı Yaka'da yaşananların sorumluluğunun İsrail ordusu komutanlarına ait olduğunu kaydeden eski komutan, İsrail ordusundaki ahlaki probleme işaret etti.

İşgal altındaki Batı Yaka'da yaşayan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, canlarına ve mallarına kasteden yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye intikal eden İsrail ordusunun da saldırganlara gerekli işlemleri yapmak yerine serbest bırakıp kendilerini alıkoyduğunu ya da darbettiğini aktarıyor.

Son olarak dün işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine ve Calut köyüne, Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında gelerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

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