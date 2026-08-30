Zihniyetleri değişmedi! Yeni Parti’nin etkinliğinde başörtülüye hakaret

Gazeteci Beyza Akgüneşi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmit'teki esnaf ziyaretini takip ederken başörtüsü nedeniyle grup içindeki kişilerin hakaretine maruz kaldığını söyledi.

Gazeteci Beyza Akgüneş konuyu köşe yazısında konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

“BAŞÖRTÜM ÜZERİNDEN”

“Dün Özgür Özel’in Kocaeli programını takip etmek için sabahın erken saatlerinden itibaren diğer muhabir arkadaşlarım gibi bende sahadaydım. Gün boyunca programı takip ettim, görüntü aldım ve haberlerimi hazırladım.

Saat 17.00 sıralarında Özgür Özel’in İzmit Fethiye Caddesi’nde esnaf ziyaretinde maalesef hiç beklemediğim bir olay yaşadım. Kalabalığın içerisindeki bir kişi, başörtüm üzerinden bana hakaret etti ve beni alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

“BAŞINIZIN KAPALI OLUP OLMADIĞINA BAKIYOR”

Beni tanımıyordu. Hangi kurumda çalıştığımı, nasıl gazetecilik yaptığımı ya da o gün kaç saattir sahada olduğumu bilmiyordu. Aslında bunların hiç birini merak da etmedi. Başörtümü görmesi, benim hakkımda karar vermesi için yeterli olmuştu zaten.

İnsan o anda neye uğradığını şaşırıyor. Çünkü siz işinizi yaparken karşınızdaki kişi yaptığınız işle değil, kıyafetinizle ilgileniyor. Gazeteci olup olmadığınıza değil, başınızın kapalı olup olmadığına bakıyor.

O sırada yanımda bulunan Nokta Gazetesi muhabiri Serhat Güneş, yaşananlara sessiz kalmadı ve o kişiye gereken cevabı verdi. Yanımda durduğu için kendisine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Böyle anlarda meslektaş dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm.

“MAL ETMİYORUM”

Elbette bir kişinin yaptığı davranışı bir kalabalığa ya da siyasi partiye mal etmiyorum.

Hatta tam aksine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Derince Belediyesi Çenesuyu A.Ş.’nin ilave yatırımlarının açılış töreninde eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan’ı anarak önemli bir siyasi mesaj verdi. Kalabalığın attığı “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganına da tepki gösteren Özel, artık eski sloganların geride bırakılması gerektiğini söyledi.

“28 ŞUBAT ZİHNİYETİ…”

Bir tarafta CHP ve YENİ Parti geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmaya çalışırken, diğer tarafta hâlâ 28 Şubat zihniyetini taşıyan kişilerle karşılaşabiliyoruz. Özgür Özel’in de bu zihniyeti taşıyan kişilerle arasına net bir çizgi çekmesi ve partisini bu anlayıştan arındırması gerektiğini düşünüyorum.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞINA GEÇİT YOK! KOGACE ÇİRKİN SALDIRIYI KINADI!

Bana hakaret eden kişinin herhangi bir siyasi bağlantısının olup olmadığını bilmiyorum. Ancak geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğinin söylendiği bir programda böyle bir olay yaşamak, insanı ister istemez düşündürüyor.

Bir kadını kıyafetine karışılmasına karşı çıkarken başörtülü bir kadının kıyafeti nedeniyle aşağılanmak nasıl açıklanabilir? Bir kadına nasıl giyinmesi gerektiğini söylemek yanlışsa başını örttüğü için onu küçümsemek de yanlıştır. Bunun sağı, solu ya da siyasi görüşü yok.

“YİNE ORADA OLACAĞIM”

Ben orada gazetecilik görevimi yapıyordum. Başörtüm, mesleğimi yapmama engel olmadığı gibi hiç kimseye de bana hakaret etme veya beni bulunduğum ortamdan uzaklaştırma hakkını da vermez.

Dün yaşananlar beni üzdü, öfkelendirdi ama işimi yapmaktan tabii ki vazgeçirmedi, vazgeçirmeyecekte. Bu zihniyetlere rağmen başörtümle, sahada olmaya devam edeceğim. ÇÜNKÜ NE GİYECEĞİME DE NEREDE DURACAĞIMA DA BAŞKALARI DEĞİL BEN KARAR VERİRİM.

Beni başörtüm üzerinden ortamdan uzaklaştırmaya çalışanlar bilsin ki bir sonraki programda yine orda olacağım."

KOGACE: KINIYORUZ

Öte yandan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı açıklama ile meslektaşına sahip çıktı ve şu açıklamayı yayınladı:

“Meslektaşımıza yönelik çirkin tutumu kınıyoruz

Gazetecilik, her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına sahada fedakarca icra edilen, onurlu ve zor bir meslektir. Görevini yapmaya çalışan bir gazetecinin kimliği, kılık kıyafeti veya inancı nedeniyle hedef alınması, yalnızca meslektaşımıza yönelik bir saygısızlık değil, aynı zamanda gazetecilerin özgür ve güvenli çalışma hakkına yönelik kabul edilemez bir tutumdur.

“HEDEF GÖSTERİLMESİ MEŞRU GÖRÜLEMEZ”

Kocaeli’de dün gerçekleştirilen siyasi bir programın takibi sırasında, meslektaşımız Beyza Akgüneş’in görevini yaptığı sırada başörtüsü üzerinden maruz kaldığı hakaret içeren ve ayrımcı tutumu kınıyoruz.

Demokratik bir toplumda hiç kimse, bir başkasının kılık kıyafeti, yaşam biçimi veya kişisel tercihleri üzerinden hedef gösterilmesini meşru göremez. Gazeteciler, kimlikleri, inançları, yaşam biçimleri veya görünümleri üzerinden herhangi bir baskı ve ayrımcılığa maruz kalmadan görevlerini özgürce yapabilmelidir.

“HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KARŞISINDAYIZ”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşımız Beyza Akgüneş’in yanında olduğumuzu, gazetecilerin görevlerini özgür ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için her türlü ayrımcılığın ve baskının karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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