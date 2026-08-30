Ereğli sahilde uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırıp millete korku dolu anlar yaşattı!

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Şırnak’ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ofis Yolu sahil kısmında meydana geldi. Şırnak’ta görev yapan uzman çavuş T.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle silahını çıkararak havaya ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, T.Ş.’yi gözaltına alarak işlem başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.