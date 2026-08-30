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Yerel Ereğli sahilde uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırıp millete korku dolu anlar yaşattı!
Yerel

Ereğli sahilde uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırıp millete korku dolu anlar yaşattı!

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Ereğli sahilde uzman çavuş dehşeti! Kurşun yağdırıp millete korku dolu anlar yaşattı!

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Ofis Yolu sahil bandında adeta maganda skandalı yaşandı. Şırnak’ta görevli olduğu tespit edilen T.Ş. isimli uzman çavuş, çevredeki masum vatandaşların gözü önünde silahını çekerek rastgele havaya ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda sahil kenarındaki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşayarak kaçışmaya çalıştı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Şırnak’ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ofis Yolu sahil kısmında meydana geldi. Şırnak’ta görev yapan uzman çavuş T.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle silahını çıkararak havaya ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, T.Ş.’yi gözaltına alarak işlem başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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