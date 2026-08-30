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Gündem Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası Bakan Çiftçi'den acı açıklama! "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada!"
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Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası Bakan Çiftçi'den acı açıklama! "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada!"

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Kıbrıs'taki gemi faciası sonrası Bakan Çiftçi'den acı açıklama! "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu’na sefer yaptığı sırada alabora olan yolcu gemisine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava unsurlarının olayın ilk anından itibaren bölgeye sevk edildiğini belirten Çiftçi, arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ve yolcuların büyük bölümünün sağ kurtarıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden yolcu gemisinin, kalkıştan kısa süre sonra alabora olması sonucu meydana gelen elim kazanın herkesi derinden sarstığını belirtti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal ettiğini, kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kayıp vatandaşlarımız için çabamız sürüyor!" Hayatını kaybedenlere rahmet diledi!

"Gemide bulunan yolcuların büyük bölümü sağ salim kurtarılmıştır. En büyük temennimiz ve çabamız arama çalışmaları devam eden kayıp yolcularımızın da bir an evvel sağ salim bulunarak ailelerine kavuşturulmasıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır ve ekiplerimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bu acı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. KKTC yönetimine, Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın."

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, kaybolan 22 kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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