'Vazgeçmişlik var' diyerek duyurdu! Galatasaray'da Leroy Sane için büyük iddia ortaya atıldı

Daha sonra Leroy Sane'yle ilgili konuşan Kerimoğlu, oyuncunun vücut dilinin hoşuna gitmediğini belirterek, "Benim takıldığım esas nokta Sane. Bugün oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak, belki oturmak kabul etmediği bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin hakkı olduğunu da unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.