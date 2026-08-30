'Vazgeçmişlik var' diyerek duyurdu! Galatasaray'da Leroy Sane için büyük iddia ortaya atıldı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile ilgili efsane Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile ilgili efsane Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Göztepe maçında yedek soyundu. Tugay Kerimoğlu, oyuna girdikten sonra Sane'nin tavrıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçta hamle oyuncusu olarak kullanılan Leroy Sane, 74'te Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Öncelikle Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Kerimoğlu, "Bugün Barış Alper'i çok fazla anlatabiliyor muyuz? Bana göre arkasındaki Jakobs'un kötü performansıyla birleşmesiydi. Barış Alper bu seviyedeki bir oyuncu değil. Jakobs'un kötü olması Barış Alper'i de etkiledi" dedi.
Tam bu noktada araya giren İlker Yağcıoğlu, "Leao'nun gelmesi moralini bozmuş olabilir mi?" diye sordu. Tugay Kerimoğlu ise bu soruya şu cevabı verdi:
Daha sonra Leroy Sane'yle ilgili konuşan Kerimoğlu, oyuncunun vücut dilinin hoşuna gitmediğini belirterek, "Benim takıldığım esas nokta Sane. Bugün oyuna girdiğinde vücut dili benim çok hoşuma gitmedi. Vazgeçmişlik var, heyecandan uzak, belki oturmak kabul etmediği bir şey ama formsuz olduğunda diğerlerinin hakkı olduğunu da unutmamak lazım. Okan Hoca forma adaletini doğru dağıtacaksa bunun karşılığını o da yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.
Son olarak sarı-kırmızılıların yeni transferi Batrakov'u yorumlayan Kerimoğlu, "Batrakov'un oyuna girmesi Yunus'u ve Osimhen'i hareketlendirdi çünkü ceza sahası içinde olmayı seven bir karakter. Dikine oyunda her zaman var. Zaten iyi futbolcuyu nasıl yakalarsın biliyor musun, o topa bir kere hükmetti mi anlarsın ne yapmaya çalıştığını" diyerek sözlerini tamamladı.
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