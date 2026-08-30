Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Ederson maaşında indirim yapsa bile bu transferin gerçekleşmesinin Benfica adını büyük bir yatırım gerektirdiği belirtilirken, "Ederson çok önemli bir mali çaba göstermeli ve Benfica, Brezilyalı oyuncuyu geri kazanmak için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğuna karar vermeli." yorumu yapıldı.