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Spor
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Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Fenerbahçe'de Brezilyalı eldiven için sıcak bir gelişme yaşanabilir.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Fenerbahçe kalecis Ederson için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı eldivenin, eski takımına dönebileceği ve maaşında indirime giderse bu transferin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile Portekiz'in Benfica takımının ilgilendiği öne sürüldü.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, kaleyi Samuel Soares'e teslim etti ve 3 yıl önce Shakhtar'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anatoliy Trubin'in, yedek kalması nedeniyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

A Bola gazetesinin haberine göre; Ukraynalı kaleciyle vedalaşılması halinde Benfica için Ederson'un ismi gündeme gelecek.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Haber detayında, Portekiz temsilcisinin altyapısında oynayan ve 2015-2017 yılları arasında A takım kalesinde görev yapam 33 yaşındaki eldivenin, eski takımına dönmek isteyebileceği ancak bu transferin finansal açıdan Benfica'yı zorlayacağı vurgulandı.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Ederson'un Türkiye'deki maaşının Portekiz futbolunun gerçekleriyle bağdaşmayacak bir seviyede olduğu yorumunun yapıldığı haberde, Breziyalı file bekçisinin Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 12 milyon euro kazandığı hatırlatıldı.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar! Ederson için ayrılık iddiası: Brezilyalı ile ilgili sıcak gelişme...

Ederson maaşında indirim yapsa bile bu transferin gerçekleşmesinin Benfica adını büyük bir yatırım gerektirdiği belirtilirken, "Ederson çok önemli bir mali çaba göstermeli ve Benfica, Brezilyalı oyuncuyu geri kazanmak için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğuna karar vermeli." yorumu yapıldı.

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