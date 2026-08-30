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Gündem Oltu-Yusufeli yolunda sel engeli: Araçlar tünelde mahsur kaldı!
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Oltu-Yusufeli yolunda sel engeli: Araçlar tünelde mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Oltu-Yusufeli yolunda sel engeli: Araçlar tünelde mahsur kaldı!

Erzurum’un Oltu ilçesinde sağanak sonrası oluşan selin yola taşıdığı hafriyat, Oltu-Yusufeli karayolunda ulaşımı aksattı. Yol yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Oltu ve Yusufeli bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Oltu'nun Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde sel suları etkili oldu.

 

Sel sularının beraberinde getirdiği taş, toprak ve hafriyatın yola sürüklenmesi sonucu Oltu-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar tünel içerisinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iş makinelerinin çalışmasıyla yoldaki hafriyat temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

 

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, bölgede yağış nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olması istendi.

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