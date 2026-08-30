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Gündem 260 yolcusu vardı! KKTC açıklarında yolcu gemisi battı
Gündem

260 yolcusu vardı! KKTC açıklarında yolcu gemisi battı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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260 yolcusu vardı! KKTC açıklarında yolcu gemisi battı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'nin 4 mil açıklarında yaklaşık 260 yolcusu bulunan bir feribotun su alarak battığını, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Arıklı, Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi bir yolcu gemisinin, kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladığını belirtti.

"GEMİ TERS DÖNMÜŞ DURUMDA"

Olayın haber alınmasının ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydeden Arıklı, "Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri anında müdahale etti. Maalesef gemi şu an ters dönmüş durumda. Yaklaşık 260 yolcunun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KURTARMA OPERASYONU İÇİN TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarına çok sayıda birimin destek verdiğini vurgulayan Bakan Arıklı, şunları söyledi;

Şu anda Sahil Güvenlik botları, helikopter ve bölgedeki sivil tekneler ile gemiler kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Yolcular gemiden alınarak daha güvenli yerlere aktarılıyor. Biz de limanda ambulansları hazır hale getirdik, yolcuların kıyıya getirilmesini bekliyoruz.

EKİPLER 15-20 DAKİKADA ULAŞTI

Kazanın meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonunun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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