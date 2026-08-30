Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Bin yıldır böyle ayakta kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün maalesef Girne'den hepimizi üzen bir kaza haberi aldık. Feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

İhmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.

'İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ'

Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM'

Milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, meclisimizin vatanperver üyelerini, Milli mücadelede toprağa düşenler olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kere daha minnetle yad ediyorum.

'BİN YILDIR BÖYLE AYAKTA KALDIK'

Başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık.

Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk.