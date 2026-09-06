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Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

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Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

Düğün, nikah ve özel günlerde altın alma çilesini ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir teknolojik sistem Kocaeli'de resmen hizmete sunuldu.

#1
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

Vatandaşların kuyumcu kuyruklarında bekleme ve altını yanında taşıma riskini tamamen sıfırlayan 'Altın Kiosk' uygulaması sayesinde, ekran üzerinden saniyeler içinde istenilen gramajda fiziki altın siparişi verilebiliyor.

#2
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

İlk olarak Kocaeli’de hayata geçirilen sistemde kullanıcılar kiosk ekranından almak istedikleri ürün ve gramajı seçerek sipariş oluşturabiliyor. Sipariş verilen fiziki altının İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle sigortalı kargo aracılığıyla kullanıcının belirttiği adrese gönderildiği belirtildi.

#3
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

YANINDA TAŞIMA YÜKÜNÜ BİTİRİYOR Uygulamayla özellikle düğün ve nikah gibi organizasyonlar öncesinde yapılan altın alışverişine farklı bir seçenek sunulması hedefleniyor. Böylece kullanıcılar fiziki altını önceden satın alıp yanında taşımak yerine kiosk üzerinden sipariş verebiliyor.

#4
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

Sistemi geliştiren Ecem Karaman da uygulamanın çalışma şeklini anlattı. Karaman, “Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz” dedi.

#5
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

DÜĞÜN SALONLARINA DA KURULMASI HEDEFLENİYOR Türkiye Gazetesi’nin haberine göre sistemin ilerleyen dönemde daha fazla noktaya taşınması planlanıyor. Kioskların düğün salonları, oteller ve havalimanları gibi altın alışverişine ihtiyaç duyulabilecek noktalarda konumlandırılması hedefleniyor.

#6
Foto - Düğünlerde takı takma devrini kökten değiştiren o cihaz herkesi şaşkına çevirdi!

kocaeli, altinkiosk, sondakika

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