  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist alçaklık sınır tanımıyor! İsrail katliamlarına kılıf uydurup hastaneleri vuruyor! Belçika'da camiye alçak saldırı! Kapı ve pencerelere gamalı haç çizdiler İşte Umut Aktaş’ın ABD’deki ifadesi! Firari sanık Gülistan’ı öldüren kişiyi açıkladı 103 orman yangını mercek altında! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüphelinin 16’sı tutuklandı Müstehcen tanıtım, sigortasız işçi, ruhsatsız alkol satışı… Fırıldak Cemal’in oğlu ‘öküz’ ün ortağı çıktı OVP toplantısında Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar: Tasarruf tedbirleri başarılı oldu Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı Keşke biz de sahip olabilseydik! İstiklal Marşı’nı soran komedyen neye uğradığını şaşırdı Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu
Spor Fırtına sahasında esti geçti! Fatih Tekke sonrasında Trabzonspor rakibini adeta gol yağmuruna tuttu!
Spor

Fırtına sahasında esti geçti! Fatih Tekke sonrasında Trabzonspor rakibini adeta gol yağmuruna tuttu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fırtına sahasında esti geçti! Fatih Tekke sonrasında Trabzonspor rakibini adeta gol yağmuruna tuttu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Amedspor mağlubiyeti ve Fatih Tekke ayrılığı sonrası sahasına çıkan Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında gövde gösterisi yaptı. Bordo-mavililer adeta şov yaptığı mücadeleden 5-0'lık ezici bir galibiyetle ayrılarak moral depoladı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amedspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, sahasında çıktığı mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ONUACHU 5. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Paul Onuachu fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 14. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

 

ONUACHU BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Trabzonspor'un baskısı devam ederken 22. dakikada Paul Onuachu yeniden sahneye çıktı. Nijeryalı golcü kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Bordo-mavililer böylece karşılaşmanın ilk 22 dakikasında 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

Trabzonspor ikinci yarıda da gollerine devam etti. 59. dakikada Ernest Muçi skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise yeni transferlerden Franculino Dju söyledi. 78. dakikada fileleri havalandıran Dju, skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

 

FATİH TEKKE SONRASI 5 GOLLÜ GALİBİYET

Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında farklı bir galibiyete imza attı.

Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi

Spor

Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Lundstram’ın sözleşmesi feshedildi

MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku
MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku

Spor

MR sonucu açıklandı! Trabzonspor’da Noah Saviolo şoku

Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı
Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı

Gündem

Devletin hastanesinde çalışanlar da bunu yaparsa... Hemşireden, infiale yol açan Amedspor-Trabzonspor paylaşımı

Trabzonspor evinde gol oldu yağdı
Trabzonspor evinde gol oldu yağdı

Spor

Trabzonspor evinde gol oldu yağdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23