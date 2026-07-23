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Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

Fenerbahçe'nin forvet transferinde Moise Kean ismini de gündemine aldığı konuşuluyordu. Konuyla ilgili Fiorentina Teknik Direktöre Grosso'dan açıklamalar geldi.

#1
Foto - Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

Fenerbahçe Vedat Muriqi sonrasında kesin olarak bir takviye daha yapacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Listeye son olarak Fiorentina forması giyen Moise Kean isminin girdiği konuşuluyordu. Bu söylentilerin üzerine Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso'dan önemli açıklamalar geldi.

#2
Foto - Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

Grosso, "Kean harika bir oyuncu. Transfer söylentileri gayet normal. Takımda kalmasını isterim. Ama onun ve kulübün yararına olacak bir teklif gelirse, kendisine en iyisini dileriz" ifadelerini kullandı. Yani olası bir ayrılık ihtimaline açık kapı bıraktı.

#3
Foto - Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

26 yaşındaki İtalyan golcünün Fiorentina ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var. Bu arada kontratında 28 milyon euroluk (+3 milyon bonus) serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu rakam Fiorentina'nın hesabına yatırılırsa, kulüp tarafıyla görüşmeye gerek kalmıyor (Oyuncu da ikna edilirse). Ancak Fenerbahçe'nin daha düşük bir bedelle işi çözmeye çalışacağı ifade edildi.

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