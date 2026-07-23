Belli olacak mı artık? Fenerbahçe Kean hamlesini bitirecek mi? Resmi açıklama

26 yaşındaki İtalyan golcünün Fiorentina ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var. Bu arada kontratında 28 milyon euroluk (+3 milyon bonus) serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu rakam Fiorentina'nın hesabına yatırılırsa, kulüp tarafıyla görüşmeye gerek kalmıyor (Oyuncu da ikna edilirse). Ancak Fenerbahçe'nin daha düşük bir bedelle işi çözmeye çalışacağı ifade edildi.