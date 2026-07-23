Seküler-muhalif kitle gerçekten de şizofren olabilir mi? Uyuşturucu tarlası kuran Ezel Akay'ı da savundular!

Evinden zehir fışkıran, odalarında özel seralar kurarak zehir tacirliği yapan Ezel Akay gözaltına alınırken, Türkiye’deki seküler-marjinal muhalif kesim yine şaşırtmadı. Delillerin ve suçüstü görüntülerinin ortada olmasına rağmen sosyal medyada aklama yarışına giren bir kesim, skandalı örtbas etmek için absürt savunmalara sarıldı.

Sosyal medyada boy gösteren bazı isimler, "Ne yapmış Ezel Akay? Lüks arabada kokain çekip sosyal medyaya mı atmış? Yoksa halk arasında bilinen esrardan mı satmış? Ne yapmış bu adam?" diyerek zehir tacirliğini ve uyuşturucu zulasını hafifletmeye, hatta meşrulaştırmaya kalkıştı. Toplumun değerlerine yabancılaşmış, ahlaki ve hukuki her türlü değeri ayaklar altına alan bu zihniyetin, evinden uyuşturucu tarlası çıkan bir ismi bile aklamaya çalışması "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Toplum Bu İkiyüzlülüğe Artık "Yeter" Diyor!

Gençliğin zehirlenmesine, uyuşturucu bataklığına çekilmesine çanak tutan bu zehir zulası sahiplerini ve onları korumak adına ellerinden geleni yapan marjinal kafaları milletimiz ibretle izliyor. Uyuşturucu gibi insanlığı ve geleceği katleden bir suçla mücadele edilirken, ellerinde suç aletleriyle yakalanan kişileri sırf "aynı ideolojik kampın maşası" veya "kendi kesimlerinden" diye savunanlar, bu suçun ortaklarıdır.