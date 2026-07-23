Hürmüz'de tansiyon zirvede: Bir tanker patladı, iki gemi geri döndü

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki mayınlı olduğu belirtilen rotadan geçmeye çalışan üç petrol tankerinden birinin patlayarak alev aldığını duyurdu.

Açıklamada, patlamanın ardından diğer iki tankerin rotasını değiştirerek bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

"Boğaz tamamen kontrolümüz altında"

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrol altında olduğu ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Amerika'nın bölgedeki eylemleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı tamamen kapalıdır. Hiçbir petrol tankerinin giriş veya çıkışına izin verilmeyecektir. İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon olmadan geçmeye çalışan her gemi aynı kaderi paylaşacaktır."

ABD'ye sert uyarı

Açıklamada ayrıca ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetleri sert ifadelerle eleştirildi.

Devrim Muhafızları, Washington yönetimine seslenerek, ticari gemilerin güvenliğini tehlikeye atan adımlardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu tür gelişmelerin küresel enerji piyasaları ile gübre tedarik zincirini olumsuz etkileyebileceği savunuldu.

Küresel piyasalar Hürmüz'ü izliyor

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her gelişme, uluslararası enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

Bölgedeki gerilimin tırmanması halinde petrol fiyatlarında yeni yükselişlerin yaşanabileceği değerlendirilirken, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği de yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.