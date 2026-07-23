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Dünya Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi
Dünya

Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'nin Georgia eyaletindeki mitingde, eski başkan Donald Trump konuşma yaparken hemen arkasında duran bir gencin hareketleri canlı yayına damga vurdu. Siyah takım elbiseli genç, Trump'ın sözlerini dinlerken abartılı mimikler yapıp onun meşhur el hareketlerini alaycı bir şekilde taklit etti. Görevlilerin müdahale etmediği bu anlar saniye saniye kameralara yansırken, gencin canlı yayındaki bu trollemesi kısa sürede dünya basınında ve sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Marietta kentinde düzenlenen Donald Trump mitingi, konuşmanın içeriğinden çok kürsünün hemen arkasında duran bir gencin akılalmaz hareketleriyle dünya gündemine oturdu. Eski başkanın kameralara yansıyan canlı yayını sırasında arkada yer alan genç, yaptığı abartılı mimikler ve alaycı hareketlerle sosyal medyada ve dış basında günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

MİTİNG KÜRSÜSÜNÜN ARKASINDA İNANILMAZ TROLLEME

Görüntülerde Donald Trump, Amerikan ekonomisi, istihdam ve ülkenin tarihi üzerine ciddi açıklamalarda bulunurken, hemen arkasında siyah takım elbiseli ve pembe kravatlı bir genç dikkatleri üzerine çekiyor. Kameranın tam odak noktasında yer alan bu genç, Trump'ın sözlerini dinlerken bir anda şekilden şekle girerek eski başkanı açıkça tiye almaya başlıyor.

Gözlerini deviren, ağız hareketleriyle söylenenleri alaya alan ve mimikleriyle adeta tek kişilik bir komedi şovu sergileyen genç, mitingi izleyen milyonlarca kişinin odak noktası olmayı başardı.

İKONİK EL HAREKETLERİNİ SANİYE SANİYE TAKLİT ETTİ

Videonun en çok paylaşılan ve yankı uyandıran kısımlarında, gencin Trump'ın o meşhur vücut dilini doğrudan hedef aldığı görülüyor. Trump ellerini kullanarak konuşmasını vurguladıkça, arkasındaki genç de bu ikonik el hareketlerini son derece abartılı ve dalga geçer bir üslupla tekrar ediyor.

Güvenlik güçlerinin veya miting görevlilerinin o anlarda duruma hemen müdahale etmemesi, bu eşsiz trolleme anlarının canlı yayında kesintisiz bir şekilde tüm dünyaya ulaşmasını sağladı.

DIŞ BASINDA VE SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bu ilginç anlar kısa süre içinde ABD sınırlarını aşarak uluslararası medyanın da ilgisini çekti. Dış basın, milyonların izlediği bir canlı yayında eski bir başkanın hemen arkasında böylesine rahat bir şekilde dalga geçilebilmesini manşetlerine taşıdı. Haberin uluslararası sitelerde hızla yayılmasıyla birlikte sosyal medya platformları da bu görüntülerle çalkalandı.

Siyah takım elbiseli gencin bu cesur ve son derece alaycı tavrı, internet dünyasında günün en çok paylaşılan ve üzerine yorum yapılan videoları arasına girdi.

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