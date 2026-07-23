Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam farkı ödemeleri için tarih belli oldu. Emekli zam farkları 24 Temmuz'da ödenecek.
Memur emeklisi, dul ve yetimlere verilecek enflasyon farkı ödemesinin tarihi belli oldu.
Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı yüzde 6,09 oldu. Emekliler enflasyon farklarının ne kadar tuttuğunu hesaplıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, enflasyon farkları 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara geçecek.
NE KADAR ALACAKLAR?
Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.