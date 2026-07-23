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Gündem Almanya Türkiye vatandaşı Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti!
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Almanya Türkiye vatandaşı Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti!

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Almanya Türkiye vatandaşı Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti!

Almanya'nın bir Uygur Türkü'nü Çin'e iade ettiği bildirildi. Söz konusu haber, iade edilen 21 yaşındaki Arafat Adil'in annesi Güzelay Adil tarafından duyuruldu. Çin ve Türk vatandaşlığına sahip olan Arafat'ın Salı günü Frankfurt Havalimanı'ndan sınır dışı edildiği bildirildi.

Almanya'nın bir Uygur Türkü'nü Çin'e iade ettiği bildirildi. Söz konusu haber, iade edilen 21 yaşındaki Arafat Adil'in annesi Güzelay Adil tarafından duyuruldu. Çin ve Türk vatandaşlığına sahip olan Arafat'ın Salı günü Frankfurt Havalimanı'ndan sınır dışı edildiği bildirildi.

Adil, ailesiyle birlikte 2017'de Çin'den Türkiye'ye taşındığından beri Türkiye'de yaşıyordu ve Almanya'da iltica talebinde bulunmuştu.

Güzelay Adil, oğlunu taşıyan uçağın Çarşamba sabahı Pekin'e indiğini, oğlunun burada gözaltına alındığını ve sorgulandığını söyledi. Adil, oğlunun Türkiye'ye geri gönderilmesini umduğunu ifade etti.

Arafat Adil 2024'te Türk vatandaşlığı almıştı. Güzelay Adil, oğlunun her iki ülkenin de pasaportuna sahip olduğunu belirterek Almanya'nın Arafat Adil'i Türkiye yerine Çin'e sınır dışı etme kararını anlamakta zorlandığını belirtti.

 

Norveç merkezli Uyghur Hjelp'in kurucusu Abduweli Ayup, "Bir Uygur'un daha Çin'e sınır dışı edildiğini öğrenmek yürek parçalayıcı." dedi. Ayup, Avrupa Birliği'nin önde gelen üyelerinden biri olan Almanya'nın ortaya koyduğu "kötü örneğin", Uygurların "Çin içinde ve dışında umutlarını kaybetmesine yol açtığını" ekledi.

Çin, Doğu Türkistan'daki baskılar sebebiyle ülkeyi terk eden Uygurların, sığındıkları ülkelerden sınır dışı edilmesi için baskı yapıyor.

Bu kapsamda Uygurlar dünyanın farklı ülkelerinde gözaltına alınarak Çin rejimine iade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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