Cesaret ve destek: Bakan Tekin'in savunduğu model Meclis'te!

HÜDA PAR'ın karma olmayan eğitimin kapsamını genişletmeyi öngören kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yerli ve Millilik yanlısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçmişte kız ve erkek öğrencilere yönelik ayrı okulların açılabileceğine ilişkin açıklamaları yeniden gündeme gelirken, kamuoyunda Bakanlığın teklife destek vermesi yönünde çağrılar yapılıyor.

HÜDA PAR, "Millî Eğitim Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Teklif, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun karma eğitimi düzenleyen 15'inci maddesinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre mevcut maddede yer alan "zorunluluklara" ifadesinin "ihtiyaçlara" olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere yönelik yeni okullar açılabilecek. Ayrıca bazı sınıflarda da karma olmayan eğitim uygulanabilecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde, eğitim hizmetlerinin vatandaşların istek, kabiliyet ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, karma olmayan eğitim talebinde bulunan öğrenci ve velilerin taleplerinin de eğitim sistemi içerisinde karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Teklif gerekçesinde, bu değişiklikle okulların bazı sınıflarının yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılmasına imkân tanınacağı ve mevcutta yalnızca kız veya erkek öğrencilere yönelik okul açılmasına izin veren düzenlemeyle uyum sağlanacağı kaydedildi.

Karma eğitim meselesi daha önce de gündeme getirilmişti. Günümüzün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2013 yılında 19. Milli Eğitim Şurası'ndan karma eğitimin masaya yatırılması üzerine Yeni Akit'e konuşmuş, karma eğitimle ilgili mevcut yasal düzenlemelerde eğitimin karma olmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığını söylemişti. "Halk siyasal iktidara egemen olduğu gibi, burada da halkın değerleri belirleyici olmaya başladı" ifadelerini kullanan Tekin, "Halkın istediği şekilde Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapar" demişti.

Tekin Milli Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonra da benzer bir açıklama yaptı.

Bakan Yusuf Tekin, A Haber televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda 2014'teki açıklamasının hatırlatılması üzerine "Hedefimiz kız çocukların okullaşmasını sağlamak" dedi.

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini söyleyen Tekin, "Milli Eğitim olarak birincil hedefim okullaşmayı sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" ifadelerini kullandı.

Görüşlerinin özgürlükçü olduğunu belirten Tekin, sözlerini "Milli Eğitim'in temel kanununda karma eğitim esastır, ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır. Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" şeklinde sürdürdü. Şimdi kamuoyu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kanun teklifine destek vermesini talep ediyor.