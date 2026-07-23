  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi Cesaret ve destek: Bakan Tekin'in savunduğu model Meclis'te! Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih! Faiz ile insanlar ateşe sürükleniyor! 5 milyon TL'si olana aylık 168 bin faiz Türkiye’de olsa ‘Laiklik elden gidiyor’ derlerdi! Alman tabelalarında Cuma Namazı sürprizi Atatürkçülükleri koltuğa kadar Belediyelerdeki rantı Özel yiyecek faturayı Bay Kemal ödeyecek! Başkanlar için ‘özel’ hinlik Malatya’da korkutan deprem! Terörsüz Türkiye’de kritik tarih belli oldu.. Yasal düzenleme ne zaman çıkacak? Akit sizler için bilinmeyenleri araştırıyor. Hileli gıdaya sıkı denetim! Tarım ve Orman Bakanlığı 28 ürünü daha ifşa etti
Gündem Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, aziz milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yâd ediyorum. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi
Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi

Gündem

Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi

‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife
‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife

Avrupa

‘Modern Sultan’ dediler Erdoğan gayri resmi bir halife

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23