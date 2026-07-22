Yine şaşırtmadı! Ali Babacan Ahbaplar'ı değil devleti suçladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Babacan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin, şunları söyledi.

"Bizim sorularımız var ve bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Kamuoyunda sürekli ismi geçen, açık ya da örtülü bir şekilde sürekli reklamı yapılan ve bu kadar büyük paraların döndüğü bir dernek yıllarca niçin denetlenmedi? 'Bilmedik, duymadık, haberimiz yoktu' diyemezsiniz. Niçin bunların yıllarca insanlardan para toplanılmasına izin verildi? İyi bir denetçinin önüne defterleri, banka hesaplarını, '10 milyonun üzerindeki bütün hesapları getirin' deyin, 15 dakika da çözer bunu. Niye bugüne kadar yapılmadı, neden bugünü beklediniz, derneğin yapılanmasındaki kimi çatlaklara siyasi sebepler nedeniyle mi göz yumuldu? İktidarın yakınlarındaki birilerinin dernekle farklı ilişkileri mi vardı? 'Bekleyelim, bu iş yayılsın, ağ genişlesin, asıl hedeflediğimiz insanlar var, onlar da bu ağa takılsın sonra bu operasyonu yapalım' diye sadece belli bir siyasi amaca ya da belli şahıslara dönük olarak mı bunu kullanmaya çalışıyorsunuz? Niçin milyonlarca vatandaşımızın bu derneğe destek vermesine göz yumdunuz"

Babacan ayrıca devlet kurumlarının yıpratılması nedeniyle bu tarz derneklerin ortaya çıktığını söyledi.