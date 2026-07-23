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Gündem Katliam yanlısı azılı Siyonist belasını arıyor! Mescid-i Aksa’ya sabah baskını
Gündem

Katliam yanlısı azılı Siyonist belasını arıyor! Mescid-i Aksa’ya sabah baskını

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te küstahlığını sürdüren İsrail'in siyonist Ulusal Güvenlik Bakanı terörist Itamar Ben-Gvir, emniyet güçlerinin muhafazası ve fanatik Yahudi çeteleriyle birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın harim-i şerifine bir kez daha kirli çizmeleriyle alçakça baskın gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, Yahudilerin sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya girdi.

İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin eşliğinde Mescid-i Aksa'yı basan Ben-Gvir, "Tişa BeAv'da yıkımı anıyoruz. Ancak, Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) çok büyük bir ilerleme de görüyoruz. Burada olanlara bakın. Yahudiler dua ediyor, kendilerini buranın sahibi gibi hissediyorlar. Bu daha önce burada hiç yaşanmamıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden bu yana 1300’den fazla fanatik Yahudi, “Tişa BeAv” bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

 

Yahudiler, Tişa BeAv adını verdikleri günü sözde Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Fanatik Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlerken, Filistin tarafı ise söz konusu baskınları, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon olarak nitelendiriyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce de defalarca söz konusu baskını gerçekleştirmişti.

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Yorumlar

Adem

Allah cc nun lanetli bu alçaklarin üzerine olsun.Rabbim bunlari kahr u perisan eylesin,cehennem çukurlarinin en derinlerine atsin...kardeslerim en tesirli silah duadir....Hiç yapamiyorsak Rabbimize kardeslerimiz için dua,bu alçaklar içinde beddua edelim...amiin
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