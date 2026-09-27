Gaziantep'te feci kaza: 7 ölü, 13 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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