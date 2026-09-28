Özgür Özel’den aynı gün iki farklı siyasi dil! Gündüz sert sözler, akşam “müştereklerde birleşelim” mesajı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren'in düğün törenine katıldı.

Çorum'da gerçekleştirilen törene Özel'in yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili Kenan Yaşar ile milletvekilleri ve farklı siyasi çevrelerden isimler katıldı.

Özel'den “müştereklerde birleşme” mesajı

Genç çifte mutluluk dileyen Özel, törendeki farklı siyasi görüşlerden isimlerin bir araya gelmesini özellikle vurguladı.

Özel, siyasi rekabetin insanların ortak noktalarda buluşmasına engel olmaması gerektiğini belirterek, “Siyasi rekabet olsa bile iyi günde, kötü günde birlikte olabilen ve müştereklerde birleşen” insanların bulunduğu bir şehirde misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel'in bu sözleri uzlaşma ve birlik mesajı olarak öne çıktı.

Aynı gün Erdoğan'a çok sert sözler

Ancak Özel'in düğündeki açıklamasından önce aynı gün İstanbul Küçükçekmece'de yaptığı konuşmada kullandığı siyasi dil çok daha sertti.

Özel, yürütülen bir fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek süreci “asrın dolandırıcılığı” ve “asrın soygunu” sözleriyle nitelendirdi.

Erdoğan'a yönelik iki ihtimal ortaya koyan Özel, Cumhurbaşkanı'nın olaylardan haberdar olması halinde “bu tezgahın içinde” olduğunu, haberdar değilse de yönetme kabiliyetinin sona erdiğini ileri sürdü. Ardından istifa ya da seçim çağrısında bulundu.

Birkaç saat arayla iki ayrı ton

Böylece Özel'in 27 Eylül'deki iki ayrı programında oldukça farklı iki siyasi ton ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de Erdoğan'a ağır suçlamalar yönelten Özel, Çorum'daki düğünde ise siyasi rekabete rağmen insanların “müştereklerde birleşmesi” ve birbirlerinin mutluluklarını paylaşması gerektiğini söyledi.

Özel'in son haftalardaki başka konuşmalarında da sert ifadeler kullandığı görülüyor. 12 Eylül'deki Üsküdar mitinginde belediyedeki gelişmeleri “rezalet ve kumpas” sözleriyle nitelendirmiş ve doğrudan Erdoğan'a yüklenmişti.

Düğünde verilen uzlaşma mesajıyla siyasi kürsülerde kullanılan sert dil arasındaki fark, Özel'in aynı gün yaptığı iki konuşmanın dikkat çeken yönü oldu.