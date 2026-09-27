Özata’nın İzmir geçmişi yeniden gündemde! 117 milyon euroluk gemi ihalesinden 15 gemiye uzanan dikkat çarpıcı dosya

Özata Denizcilik’in patronları Özdemir Ataseven ve Gökhan Ataseven’in fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, şirketin geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi için üstlendiği gemi projeleri yeniden gündeme geldi. Aziz Kocaoğlu döneminden bu yana İzmir ve İstanbul belediyelerine çok sayıda yolcu gemisi yapan Özata’nın kamu kurumlarıyla geçmişe dayanan ticari ilişkileri dikkat çekti.

Sermaye piyasalarında yaşanan işlemler nedeniyle yürütülen soruşturma, Özata Denizcilik’i yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Soruşturma kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven tutuklandı.

Özata Denizcilik’in patronlarının fon soruşturmasının merkezine oturmasının ardından şirketin yıllar önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işler de mercek altına alındı.

15 yolcu gemisinin yapımı için 117 milyon avroluk anlaşma

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi kayıtlarına göre, Aziz Kocaoğlu döneminde Özata Tersanecilik ile İzmir Körfezi’nde kullanılmak üzere 15 yolcu gemisinin yapımı için 117 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

2012 yılında imzalanan sözleşmede dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Özata Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’in birlikte yer aldığı görülüyor.

Özata tarafından İzmir için inşa edilen gemiler arasında 1881 Atatürk ve Soma 301 gibi gemiler de bulunuyor. Böylece bugün fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ticari geçmişinin yıllar öncesine dayandığı ortaya çıkıyor.

İstanbul’da da belediyeye gemi yaptılar

Özata’nın belediyelerle yaptığı işler İzmir’le de sınırlı kalmadı. Şirket, İstanbul’da şehir içi deniz ulaşımında kullanılan çeşitli yolcu gemilerinin yapımını da üstlendi.

Şirketin geçmişte kamu kurumları için gerçekleştirdiği bu projeler, Özata yöneticilerinin sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Ancak belediyelerle yapılan gemi sözleşmeleri ile bugün yürütülen fon soruşturmasının aynı olay olduğu veya birbirleriyle bağlantılı bulunduğu yönünde mevcut durumda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialar da kesinleşmiş mahkeme kararı olmadıkça suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor.

Buna karşın, yıllarca İzmir ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerine gemi üreten Özata Denizcilik’in patronlarının bugün sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanması, şirketin geçmişteki kamu projelerini yeniden gündeme taşıdı.

Özata’nın borsa serüveni ve şirket yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmanın yanı sıra, geçmişte belediyelerle gerçekleştirilen milyarlarca liralık işlerin de kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanması dikkat çekti.

İzmir Körfezi’nde yıllarca kullanılan gemilerin altında bugün soruşturmanın merkezindeki Özata’nın imzasının bulunması, dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.