Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı planı ortaya çıktı! “Önleyici saldırı” senaryosu

Yunanistan’da Türkiye’ye yönelik askeri senaryolar yeniden gündeme geldi.

Yunan basınından Ta Nea, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de yaşanabilecek ciddi bir kriz durumunda Atina’nın nasıl hareket edebileceğine ilişkin dikkat çeken bir senaryoya yer verdi.

Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in Aralık 2025’te yaptığı açıklamada “uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar” gerçekleştirme kabiliyetinden söz ettiği hatırlatıldı.

Senaryonun merkezinde Türkiye var

Askeri analistler ve kaynaklara dayandırılan varsayımsal senaryoda, Ege’de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasında büyük bir kriz çıkabileceği öne sürüldü.

Senaryoya göre Ankara’nın askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina, söz konusu hareketliliği “yakın ve kaçınılmaz bir saldırının hazırlığı” olarak değerlendirebilir.

Yunan basınının kurguladığı senaryoda Türkiye’nin çıkarma gemilerini yakıt ve mühimmatla hazırladığı; İHA filolarıyla BORA ve TAYFUN balistik füzelerini ileri üslerde yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı.

Türk birliklerini uyduyla takip edecekler

Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin, müttefik ülkelerden elde edilen uydu verilerini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hareketliliği takip edeceği öne sürüldü.

Türk birliklerinin operasyon emri aldığı ve deniz piyadelerinin sevk edilmeye başlandığının değerlendirilmesi durumunda ise Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acilen toplanacağı ileri sürüldü.

Ancak haberde bu noktada Atina açısından kritik bir riske de dikkat çekildi.

Elde edilen istihbaratın yanlış veya eksik olması durumunda Yunanistan’ın ilk saldırıyı gerçekleştiren taraf konumuna düşebileceği, bunun da Atina’nın uluslararası alanda “saldırgan taraf” olarak değerlendirilmesine ve diplomatik destek kaybetmesine yol açabileceği belirtildi.

Radarları ve haberleşmeyi hedef alma senaryosu

Haberde yer verilen ikinci aşama ise dikkat çekici askeri ayrıntılar içeriyor.

Senaryoya göre Yunanistan’ın elektronik harp sistemlerini kullanarak Türkiye’nin radar ve haberleşme altyapısını etkisiz hale getirmeye çalışabileceği ileri sürüldü.

Ardından Yunan Hava Kuvvetlerine ait Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarının Türkiye’deki bazı hava üslerinin pistlerine yönelik saldırılar gerçekleştirebileceği iddia edildi.

Atina’nın planında, Spike NLOS ve Exocet sistemlerinin kullanılarak Türk çıkarma unsurlarının henüz limanlardayken hedef alınabileceği de öne sürüldü.

Türkiye’nin füze ve İHA gücünü hesaba kattılar

Senaryoda Türkiye’nin olası karşılığına da geniş yer ayrıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşılık verebileceği değerlendirmesi yapılırken, Yunanistan’ın bu saldırılara karşı Patriot hava savunma sistemlerini kullanacağı ileri sürüldü.

Yeni Kimon sınıfı fırkateynlerde bulunan SeaFire radarlarının da Türkiye’den gelebilecek tehditlerin tespitinde devreye sokulabileceği savunuldu.

İlk 24 saate dikkat çektiler

Yunan basınındaki senaryonun son bölümünde ise çatışmanın ilk 24 saatine özel önem verildi.

Buna göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası çatışmanın başlamasından sonra ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin hızla devreye girerek Ankara ve Atina üzerinde ateşkes baskısı oluşturacağı öngörüldü.

Haberde Yunanistan’ın gerçekleştireceği olası bir “önleyici saldırı” sonrasında müzakere masasına askeri açıdan avantajlı bir pozisyonda oturabileceği ileri sürüldü.

Ancak söz konusu anlatımın gerçekleşmiş bir askeri harekât veya Türkiye’nin saldırı hazırlığına ilişkin doğrulanmış bilgi değil, Yunan basınında aktarılan varsayımsal bir çatışma senaryosu olduğu özellikle önem taşıyor.