Yüzde 90'ı sıcak deniz dalgası riski altında: Su akıntıları nedeniyle kritik önemde!

Okyanuslar son 20 yıldır her yıl insan­lığın yıllık enerji kullanımının yaklaşık 18 katı kadar ısıyı emdiğini vurgulayan Prof. Dr.Salihoğlu, “İklim sistemindeki fazla enerji büyük ölçüde denizlerde birikiyor" dedi. Küresel ölçekte deniz yüzey sıcaklık­larının rekor seviyelere ulaştığını vurgula­yan Salihoğlu, şöyle devam etti: "Okyanusların yüzde 80'inde sıcaklık artışı görüyoruz, bu artık geçici bir ano­mali değil, kalıcı bir ısınma eğilimi, küre­sel ortalamada 0,6 ila 1,5 derece arasında değişen sıcaklık artışları bölgesel olarak çok daha yüksek değerlere ulaştı. Bölge­sel denizlerde artışlar daha belirgin. Ak­deniz'de 1,1 ila 1,4 derece, Mersin ve İsken­derun körfezlerinde 2 ila 2,5 derece, Mar­mara'da yaklaşık 2 derece, Karadeniz’in doğusunda 2 ila 2,5 derece artış var. Ege'de ise artış soğuk su akıntıları nedeniyle 1 de­recelerde."