Yunan diplomattan şok uyarı: Türkiye’ye toprak kaybedebiliriz!

TAHSİN HAN

Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde izlenen “sakin sular” ve olumlu gündem politikası, Atina’daki güvenlik ve diplomasi çevrelerinde son derece sert tartışmalara yol açtı.

Emekli Büyükelçi George Aifantis, Savvas Kalenderidis’in sunduğu “Jeopolitik” programında Atina hükümetinin mevcut dış politikasını zehir zemberek sözlerle eleştirerek, Türkiye karşısında izlenen tavizkar tutumun Yunanistan’ı çok ciddi bir ulusal toprak kaybı riskiyle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Naftemporiki ekranlarında yayınlanan programda Aifantis, “sakin sular” söyleminin Atina açısından tamamen bir aldanmadan ibaret olduğunu savundu. Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik kınamalarını sınırlandırdığı bu dönemde Ankara’nın askeri ve siyasi gücünü artırmaya kesintisiz devam ettiğini belirten eski diplomat, Türkiye’nin Yunan hava savunma kapasitesinden dahi rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Aifantis, “Türkiye bizi kendi insafına bırakmak ve Atina üzerindeki baskı kabiliyetini korumak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAK KAYBETME İHTİMALİMİZ VAR

Röportajın en dikkat çekici noktası ise olası bir Yunanistan-Türkiye krizine ilişkin yapılan değerlendirmeler oldu. Aifantis, Türkiye’nin taleplerini sürekli artırdığını belirterek, “Yunanistan’ın ulusal topraklarını kaybetme ihtimali kesinlikle ortada. 1974 Kıbrıs örneğinde olduğu gibi, bir kriz planının tarafların öngördüğünden çok farklı gelişebileceğini unutmamak gerekir” uyarısını yaptı.

KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARIN

Doğu Akdeniz’deki elektrik şebekesi projesine de değinen Aifantis, Yunanistan’ın deniz yetki alanlarında çalışacak şirketlerin Türkiye’den izin istemesinin ağır hukuki sonuçlar doğuracağını ve bu durumun uluslararası yargıda Atina aleyhine kullanılacağını belirtti. Atina’nın tepki veren değil, oldubittiye yol açan taraf olması gerektiğini vurgulayan büyükelçi; karasularının 12 mile çıkarılması ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi çağrısında bulundu.

OLASI BİR İSRAİL-TÜRKİYE SAVAŞINDA KIBRIS’A GİRERLER

Programda sunucu Savvas Kalenderidis de Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini eğitim sistemine kadar entegre ettiğine dikkat çekerek Ankara’nın iddialarından vazgeçmediğini belirtti. Tartışmanın sonunda Aifantis, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının Kıbrıs’a sıçraması durumunda Türk ordusunun yeni bir ilerleme kaydetmesi halinde Yunanistan’ın adayı savunmak için ne yapacağının şimdiden planlanması gerektiğini vurguladı.