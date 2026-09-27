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Gündem Dün Ümit Özdağ bugün Özgür Özel! Atatürk istismarında yarış kızıştı
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Dün Ümit Özdağ bugün Özgür Özel! Atatürk istismarında yarış kızıştı

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Dün Ümit Özdağ bugün Özgür Özel! Atatürk istismarında yarış kızıştı

Dün İzmir ziyaretinde "Atatürk’te birleşelim" kılıfıyla seçim ittifakı kurmak istediklerini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan sonra bugün de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den ‘Biz daha Atatürkçüyüz” dercesine bir çıkış geldi. Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenlerin, Yeni Parti'nin iktidarına ihtiyacı vardır." diyerek Mustafa Kemal üzerinden dönen istismar yarışını kızıştırdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün adını her sıkıştıklarında sığınak haline getiren CHP zihniyeti, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Milletin gerçek derdini unutup kendi içlerindeki iktidar savaşlarına ve koltuk kavgalarına odaklanan parti kadroları, tıpkı Ümit Özdağ gibi Atatürk maskesini kullanarak yine sahnede rol çaldı.

Atatürk maskesi arkasına saklananlar gerçek yüzünü gösterdi!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Yeni Parti'nin iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenlerin, Yeni Parti'nin iktidarına ihtiyacı vardır." dedi.

Özgür Özel de tıpkı Özdağ gibi istismara soyundu!

Balıkesir'de partisinin Karesi İlçe Başkanlığı için Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ön seçime katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, demokrasi şölenini yaşatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Üyeyi seçimden seçime hatırlayan ve üyeye "Gel sen üye ol, gerisine karışma, siyaseti biz yaparız" diyen anlayışı bir kenara bıraktıklarını ifade eden Özel, buradaki coşkunun Türkiye'nin tüm ilçelerinde yaşandığını belirtti.

Balıkesir'deki parti programında kürsüye çıkarak bildik ezberleri tekrarlayan zihniyet, yine kurucumuzun arkasına saklanarak iktidar hayalleri kurdu. Hizmet etmek yerine laf üreten, ülkenin gerçek sorunlarını görmezden gelerek sadece kendi içlerindeki iktidar hesaplarıyla meşgul olanların bu riyakarlığı bir kez daha belgelendi.

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