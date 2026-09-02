BİM 2-4 Eylül 2026 aktüel kataloğu! Araba yıkama makinesi bile var

BİM’de eylül ayının ilk fırsatları tüketicilerle buluşuyor. 2 Eylül Çarşamba günü eve teslim kataloğu kapsamında elektronik ve ev yaşam ürünleri satışa çıkacak. 4 Eylül Cuma günü ise nevresim takımları, saklama kapları, çelik tencereler, cam ürünler ve kavanoz kapağı çeşitleri raflarda yerini alacak.

BİM AKTÜEL 2 EYLÜL 2026 KATALOĞU

BİM’in 2 Eylül kataloğunda Prolone 15,6 inç Taşınabilir Ekran Çoğaltıcı 14 bin 900 TL, Nordica Elektrikli Masaj Yatağı 9 bin 900 TL ve PiranTech VCR-100P Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi 4 bin 900 TL’den satışa sunulacak.

Kumtel İndüksiyonlu 4 Gözlü Ankastre Ocak 8 bin 900 TL, Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi HDW-01 ise 13 bin 900 TL fiyatla listelendi.

Welmi Ev Tipi Portatif İnfrared Sauna ve Spa Masaj Aleti 99 bin TL, Luxell Home Masaj Koltuğu LXMC-01 ise 49 bin 500 TL’den alıcılarla buluşacak.

ÇALIŞMA MASALARI VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ

Hobby Life LED Ocaklı Işıklı Çocuk Mutfak Seti 2 bin 750 TL fiyatla satışa çıkacak.

Hipo Kitaplıklı Çalışma Masası ile Retro Çalışma Masası 1750’şer TL olacak. Moonlife London Dekoratif Kitaplık 1790 TL, Ahsen Kitaplıklı Çalışma Masası 1850 TL ve Yağmur Çalışma Masası 995 TL’den satılacak.

BİM AKTÜEL 4 EYLÜL 2026 KATALOĞU

BİM’in 4 Eylül kataloğunda ev tekstili, giyim, saklama ve mutfak ürünleri öne çıkıyor. Katalogda kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL’den satışa sunulurken, çelik tencere modellerinin fiyatı 1150 TL olarak belirlendi.

NEVRESİM, ÇARŞAF VE ALEZ FİYATLARI

Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL, Tek Kişilik Nevresim Seti ise 479 TL’den raflarda bulunacak.

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 160x200+30 santimetre 349 TL, Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 100x200+30 santimetre 249 TL olacak.

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200+25 santimetre 279 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200+25 santimetre ise 199 TL’den satılacak.

Molinella ikili Yastık Kılıfı 50x70 santimetre 79 TL, Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 50x70 santimetre 89 TL ve Mutfak Önlüğü 48x67 santimetre 99 TL fiyatla satışa çıkacak.

GİYİM VE KİŞİSEL ÜRÜNLER

Kadın ve erkek Hambez Pantolon çeşitlerinin her biri 329 TL olacak. Çift Kaplan ikili Kadın Slip 119 TL, Ayarlı Askılı Bralet 149 TL ve Dizüstü Biker Tayt 99 TL’den satışa sunulacak.

Kadın Boxer 109 TL, Desenli Erkek Boxer 99 TL ve Saç Kurutma Bonesi 99 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

SAKLAMA VE DÜZENLEME ÜRÜNLERİ

Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu 35 litre 329 TL, Çamaşır Selesi 30 litre 189 TL’den satışa çıkacak.

Hobby Life Lumira Çift Renkli Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 39 TL, 850 ml seçenekleri ise 65 TL olacak. Dondurucu Saklama Kabı 2470 ml 55 TL, 1100 ml model ise 35 TL’den satılacak.

Renkli Kapaklı Kulplu Sepet 10 litre 149 TL, 6 litre 109 TL, Plastik Ürün Çeşitleri 35 TL, 20’li Mandal Çeşitleri 45 TL ve Pufi Toka Çeşitleri 59 TL fiyatla satışa sunulacak.

MUTFAK VE EV GEREÇLERİ

Pipetli Matara 750 ml 129 TL, Telefon Tutucu 7x10x10 santimetre 16 TL ve Okyanus Home 3 Katlı Yumurta Rafı 99 TL olacak.

Benilla Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL, Glass in Love Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 199 TL, Tezgâh Üstü Bulaşıklık 249 TL ve Süzgeçli Kesim Panosu 59 TL’den satılacak.

Brita Marella XL Filtreli Sürahi 3,5 litre 949 TL, Papatya Şekilli Desenli Tepsi 28 santimetre ise 119 TL fiyatla raflarda bulunacak.

KAVANOZ KAPAĞI 2,90 TL

Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 santimetre ve 6 litre hacmiyle 1150 TL’den satışa sunulacak. Berlin Çelik Derin Tencere 30 santimetre ve 12 litre hacmiyle yine 1150 TL olacak.

Chef’s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL, Chef’s Sütlük 14 santimetre 219 TL ve Chef’s Krep Tava 26 santimetre 279 TL’den alıcılarla buluşacak.

Rooc üçlü Meyve Bıçağı 45 TL, Borcam Kapaklı Tencere 1870 cc 249 TL, Artemis üçlü Su Bardağı 340 cc 119 TL ve Artemis üçlü Meşrubat Bardağı 415 cc 159 TL fiyatla satılacak.

LAV altılı Cam Kase veya Reçellik Seti 65 cc 125 TL, Cozy Cam Kupa 350 cc 55 TL ve Cube Cam üçlü Saklama Kabı Seti 219 TL’den raflarda yerini alacak.

Aktüel ürünlerin stokları mağazalara ve teslimat bölgelerine göre farklılık gösterebilecek.