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Gündem Ali Karahasanoğlu: Bakan Şimşek rakamlarla muhalifleri mat etti
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Ali Karahasanoğlu: Bakan Şimşek rakamlarla muhalifleri mat etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Ali Karahasanoğlu: Bakan Şimşek rakamlarla muhalifleri mat etti

Akit Medya Grubu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde açıkladığı ekonomik verileri değerlendirdi. Karahasanoğlu, bütçe açığından dış borca, kamuda tasarruftan fonlara ve ticari kredilere kadar açıklanan rakamların muhalefetin oluşturduğu ekonomik tabloyla örtüşmediğine dikkat çekerek önemli tespitlerde bulundu.

Ali Karahasanoğlu, “Bakan Şimşek, rakamlarla muhalifleri mat etti” başlıklı bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Akit Medya Grubu tarafından düzenlenen Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi'ndeki açıklamalarını mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, muhalif medya ve ekonomistlerin Türkiye ekonomisine ilişkin karamsar bir tablo çizdiğini belirterek, Şimşek'in açıkladığı verilerin ise farklı bir tablo ortaya koyduğunu yazdı.

“RAKAMLAR DOĞRU MU, DEĞİL Mİ?”

Bütçe açığının milli gelire oranının 2002'de yüzde 12 seviyesinde olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, 2025'te bu oranın yüzde 3'e gerilediğini, hükümetin hedefinin ise oranı kalıcı şekilde yüzde 3'ün altına indirmek olduğunu aktardı.

Karahasanoğlu, dış borcun milli gelire oranının uzun yıllar ortalaması olan yüzde 45 seviyelerinden yüzde 32'nin altına gerilemesine de dikkat çekerek, borcun yalnızca nominal rakam üzerinden değil milli gelirle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

484 MİLYAR TL'LİK TASARRUFA DİKKAT ÇEKTİ

Şimşek'in kamuda tasarruf kapsamında 484 milyar TL'lik kazanım sağlandığı yönündeki açıklamasını öne çıkaran Karahasanoğlu, fon tartışmalarına ilişkin rakamları da değerlendirdi.

Toplam yaklaşık 2 bin 900 fon içerisinde 131 fonda sorun yaşandığını hatırlatan Karahasanoğlu, bunların da bir bölümünün tedbir amacıyla tasfiye kapsamına alındığını kaydetti. Son adımlarla 17 fondaki sıkıntının giderildiğini ve 43 bin katılımcıya ödeme yapılmaya başlandığını aktardı.

“TİCARİ KREDİLER YÜZDE 41 ARTTI”

Karahasanoğlu, sanayici ve yatırımcının krediye ulaşamadığı yönündeki eleştirilere karşı Şimşek'in son bir yılda TL cinsi ticari kredilerin yüzde 41 arttığı açıklamasını da gündeme taşıdı.

Enflasyon etkisinin hesaba katılması gerektiğini özellikle belirten Karahasanoğlu, buna rağmen reel anlamda da artış bulunduğuna dikkat çekti.

Konkordato taleplerinde son aylarda düşüş başladığı yönündeki açıklamaya da değinen Karahasanoğlu, gerçeği yansıtmayan rapor hazırladığı belirlenen bazı aracılar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

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Yorumlar

Vay vay

Hangi rakamlar Ali Bey.. Ekonomi batık..faizde dünya ikincisiyiz. Enflasyonda dünya dördüncüsü. Bunun neresi iyi..dünyada ekonomistler bizim ekonomi ile dalga geçiyor..İngiliz banka,banker ve tefecilere milyarlarca dolar dış borç var. İngiltere merkez bankasında 119 ton altinimiz var, çünkü borcu ve faizini odeyemezsek altinimiza cokecekler..
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