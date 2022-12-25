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Dünya Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı
Dünya

Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

İran lideri Ali Hamaney’in yeğeni Mahmud Muradhani, 3 yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları aktvisti ve rejim karşıtı kardeşi Feride Muradhani’nin açlık grevine başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 15:16:00 -
Ali Hamaney’in tutuklu yeğeni açlık grevine başladı

Muradhani, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tutuklu kız kardeşine ilişkin açıklamada bulundu.

Tahran eyaletinin Veramin şehrindeki Kerçek Cezaevi’nde tutuklu kardeşinin son durumuna dair Muradhani, "Feride Muradhani, tutulduğu yere itiraz ederek Evin Cezaevi’ne nakledilmemesini protesto etmek için açlık grevine başladı." ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'daki Evin Cezaevi daha çok ülkedeki siyasi mahkumların bulunduğu hapishane olarak biliniyor. Ülkedeki son protestolar ile ismi duyulmaya başlanan Kerçek Cezaevi'nde tutuklu olan Muradhani de Evin Cezaevi'ne nakledilmek istiyor.

Feride Muradhani, daha önce devam eden davaları nedeniyle Ekim 2021’de tutuklanmış ve bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılmıştı.

İrşad devriyeleri olarak bilinen "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından Muradhani, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrası savcılığa gitmiş ve yeniden tutuklanmıştı.

Muradhani’nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, müvekkiline daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığını açıklamıştı.

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