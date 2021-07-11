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Biyografi Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında başarıları
Biyografi

Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında başarıları

Ali Gürbüz hayatı | 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu. Peki, Ali Gürbüz kimdir kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 19:09:00 -
Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında başarıları

Ali Gürbüz, 1988'de Antalya Korkuteli'nde dünyaya geldi. Kırkpınar eski başpehlivanı Recep Gürbüz'ün oğlu Ali Gürbüz güreş sporcusudur.

2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

Ali Gürbüz, Kırkpınar’da 2021’de de şampiyonluğa ulaştı.

Kırkpınar'da şampiyon kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kim oldu 2021
Kırkpınar'da şampiyon kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kim oldu 2021

Spor

Kırkpınar'da şampiyon kim oldu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan kim oldu 2021

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